星巴克小熊桌曆車車版要搶！每到歲末年終，就是收集各種特色桌曆的時刻，今年星巴克推出2024年限量「小熊桌曆」集點活動，兩款星巴克小熊車車造型的桌曆，側邊還可以收納文具是款實用小物之外，可可愛愛的模樣放在桌上，也為生活增添一絲童趣感。







此次，星巴克小熊桌曆將於11/13開跑，側邊是以萬年曆的形式呈現，可以一直用到天荒地老，只要購買任一杯大杯以上的飲料，即可獲得1點，集滿16點可直接兌換「日常版小熊桌曆」一個；若集滿8點，可選擇以499元加購一組日常版桌曆。值得期待的是，11/18起星巴克將追加「綠色耶誕版小熊桌曆」，增添濃濃的耶誕氛圍。兩款小熊桌曆隨機贈送，以現場門市的現貨為準，數量有限，換完為止。



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星巴克 小熊桌曆集點贈/加價購

活動時間：2024/11/13(三)起，換完為止。

活動辦法：活動期間內以原價購買大杯(含)以上全品項飲料可獲得1點，自11/13(三)起集滿16點即可兌換日常版桌曆1個，或集滿8點499元加購日常版桌曆1個。



注意事項：

1、自11/18(一)起綠色耶誕版到貨後即可開放與日常版隨機兌換，贈品以門市現貨為主，款式隨機提供，無法挑款，數量有限，換完為止。

2、集點之數位體驗網頁，可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口進入。

3、以電子章方式集點，活動期間累積8點自動發出$499加價購優惠憑證乙張，每張優惠憑證限加購乙組，若於8點時使用$499加價購優惠憑證時，點數將自動歸零重新計算。累積16點自動發出贈品券優惠憑證乙張，可累贈，請於活動期間於門市兌換贈品，數量有限贈完為止。

4、原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠。

5、集點與兌換不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務、車道服務、機場管制區內門市。台積電系列門市不提供兌換服務。

6、至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。

7、優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。

8、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

9、星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。