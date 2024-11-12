「享受這一刻，來一客」「剛剛好的美味，剛剛好的來一客」台灣最熟悉的即食杯麵，每年皆可創下熱銷前三名的速食麵，距離上一次1999年新口味韓式泡菜的發表已相隔25年，終於繼鮮蝦魚板、京燉肉骨、川辣牛肉、牛肉蔬菜、韓式泡菜、肉燥波菜後，來一客第7款新口味「辛辣香菇」正式登場，特別選在今年秋季推出，將征服喜愛辛辣的飲食客群，試賣期間就在網路社群引起高度討論，熱搜爆紅程度創造出屬於「台灣的道地辛風味」，更驚人的是，短短不到10天就創下20萬杯的銷售佳績！





目前在各社群平台仍維持著高度討論，為直球對決辛辣美味，【來一客辛辣香菇新品上市】同時宣布家樂福成為量販通路唯一獨家販售！來一客杯麵辛辣香菇風味(69g/杯)單杯原價35元，家樂福獨家嚐鮮優惠3入組84元(每杯只要28元)，活動期間至11月21日止。





口味媲美正宗韓式辛辣風味的【來一客辛辣香菇】，美味秘訣：

「麵體」：以往台灣速食麵體雖然沖泡快，但有不耐放、易軟爛的缺點，以近年進口泡麵市占率高的韓國泡麵為例，口味新穎，但普遍麵體口感生硬，不適用悶泡，烹煮時間花費較久。來一客新一代麵體革新，改善這些缺點，專為韓式辛辣風味特別研發，創造出「韓式Q滑嚼勁，麵體復水快速，兩全其美」獨家麵體。



「調味」：來一客研發團隊攜手韓國資深研究顧問총성록(洪性祿)指導韓式道地調味，選用湯頭以進口青陽辣椒、韓式大醬與韓式醬油調配，特選香菇增添馥郁香氣」，沖泡後辛香美味飄逸湧出！



「蔬食者新選擇」：產品內容調配與食材不使用動物性原料，喜愛蔬食者皆也可輕鬆享用。