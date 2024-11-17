隨著年末的到來，許多家庭與朋友開始計劃年終聚會，營造節日氛圍成為不少消費者的重要需求。為了迎接聖誕與新年假期，JR東日本大飯店台北特別推出了「聖誕感恩祭主題自助餐」，這個盛大的節慶美食饗宴將於即日起至2025年1月4日，在「Brilliant鉑麗安全日餐廳」無限量供應，並且為不同顧客提供多樣化的餐點選擇，讓人一邊享受節日美食，一邊沉浸在聖誕的溫馨氛圍中。



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▲JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！聖誕感恩祭美食限定開吃。 / WalkerLand窩客島整理提供



這次的聖誕主題自助餐由餐廳主廚陳永儒精心設計，菜色多達數十道，範圍涵蓋了從經典聖誕大餐到創意亞洲風味的多樣料理，讓每位來到餐廳的食客都能夠滿足自己的味蕾需求。首先，餐檯上最具節慶感的亮點當屬「聖誕香料烤火雞」，這道菜將外皮烤至酥脆，內部則保持肉質的多汁與柔嫩。



搭配特製的蔓越莓醬及胗味醬汁，營造出聖誕節的濃厚氣氛，讓食客們一邊享受美食，一邊感受聖誕的溫馨。除了烤火雞，餐廳還準備了「美式楓糖燒烤豬肋排」，嫩滑的豬肋排與甜美的楓糖醬相得益彰，讓每一口都滿是滋味。



▲JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！聖誕香料烤火雞限定開吃。 / WalkerLand窩客島整理提供



對於喜愛紅肉的顧客，主廚也準備了兩道經典之選：「美國爐烤香料肋眼牛排」與「普羅旺斯香草烤羊排」。無論是濃郁肉香的牛排，還是帶有香草清香的羊排，都能讓饕客陶醉其中。特別的是，餐廳還為海鮮愛好者準備了各種新鮮海味，包括鮮蝦、淡菜、紅蟳、曼波魚皮等。對於喜愛生魚片的食客，這裡也有多款刺身與手卷可供選擇，此外，還有炙燒鮭魚握壽司、蔥燒和牛握壽司、以及炙燒天使紅蝦握壽司等精品壽司，讓海鮮愛好者感到賓至如歸。



如果偏好燒烤美食，餐廳的現煎台區也能滿足需求。「韓式燒肉」以松阪豬肉為主，搭配生菜、泡菜、蒜頭、洋蔥等配料，並加入獨特的韓式醬料，呈現出香濃的燒肉風味。而「佛羅倫斯烤扇貝」則是經典的海鮮料理，選用鹽與胡椒調味後再加上起司炙烤，香氣十足且口感豐富。



▲JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！佛羅倫斯烤扇貝限定開吃。 / WalkerLand窩客島整理提供



若喜歡甜美燒烤的風味，可以選擇「美式楓糖燒烤豬肋排」，這道菜以柔嫩的肋排和香甜的楓糖搭配，讓人忍不住想一再品嚐。此外，充滿印度風情的「坦都里烤雞」也在菜單中，香料層次分明，搭配水果酸甜醬汁，更是無法抗拒的美味。還有一道「烤石斑魚佐青豆醬汁」，清新的青豆醬增添了魚肉的鮮嫩風味，是另一道讓人垂涎欲滴的美食。



▲JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！美式楓糖燒烤豬肋排限定開吃。 / WalkerLand窩客島整理提供



對於喜愛鍋物的食客，本次自助餐也有精心準備的選擇。「伊比利豬叉燒豚骨拉麵」湯頭濃郁、叉燒軟嫩，吃上一口就能感到暖心暖胃。另一道日式的「牛肉壽喜燒」則是融合甜鹹的濃郁風味，呈現出日式料理的獨特魅力。而來自JR東日本集團姊妹品牌飯店的「咖哩牛肉鍋」，不僅滿足了顧客對咖哩的渴望，還讓肉質與湯頭的香氣融合在一起，十分誘人。此外，「鮮菇豆漿鍋」及「栗子奶油濃湯」等經典湯品也能提供顧客不同的風味體驗。



餐後甜點區則是由點心房主廚熊正義領軍製作，這裡的「奧地利沙哈蛋糕」深受巧克力愛好者的喜愛，濃郁的巧克力香味搭配細緻口感令人難以抗拒。另一道「草莓杏仁派」以酥脆的外皮、酸甜的草莓與杏仁香氣，為這場美食盛宴帶來了完美的結尾。此外，「榛果草莓慕斯」細膩柔滑，甜美可口，搭配經典哈根達斯冰淇淋，更能為饕客的味覺畫下圓滿句號。



為了回饋顧客，餐廳還推出了一系列優惠活動。週一至週五的午餐期間，年滿60歲的顧客可享有六折優惠；此外，凡加入餐廳LINE好友的顧客，於週一至週四晚上八點後入場即可享受買一送一的優惠，優惠活動將持續至12月30日。這些優惠不僅提供了更多的選擇，也讓消費者能夠以更優惠的價格，享受這場集結國際美食的聖誕盛宴。



▲JR東日本大飯店台北 聖誕感恩祭美食甜點吃到飽。 / WalkerLand窩客島整理提供







JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳「聖誕感恩祭主題自助餐」

活動時間：即日起至2025年1月4日，午餐及晚餐期間供應。

價格資訊：

平日（週一至週四）午餐與晚餐，週五午餐： 成人每人1,480元。

假日（週五晚餐、週六、週日午晚餐）： 成人每人1,680元。



JR東日本大飯店台北吃到飽優惠活動

壯世代優惠： 週一至週五午餐期間，60歲以上顧客可享6折優惠。

LINE好友晚餐優惠： 週一至週四晚上八點後入場享買一送一，優惠至2024年12月30日止。