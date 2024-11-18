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老賴茶棧推薦必喝排行榜！老賴人氣Top5 奶茶控太后牛乳喝不膩。

老賴茶棧 飲料 排行榜 手搖杯 more
2024-11-18 09:30:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：老賴茶棧
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編輯 張人尹

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老賴茶棧推薦必喝排行榜！在地手搖杯「老賴茶棧」以招牌老賴紅茶、台式奶茶在飲料控心目中留下深刻印象，文青復古的品牌風格，也讓粉絲們覺得超親切。除了經典必喝「老賴紅茶」，窩客島這次幫你整理老賴茶棧推薦必喝Top5，每款都是飲料控、奶茶控粉絲心頭好，跟著喝不出錯。
老賴茶棧 老賴尚虎拎，新春開運刮刮樂活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝排行榜Top5  / WalkerLand窩客島整理提供

 

老賴茶棧推薦必喝 老賴紅茶

老來紅茶最經典、最多人一喝在喝的招牌飲品，絕對就是這杯「老賴紅茶」，特色在於延續數十年的經驗與配方，使用香氣、濃郁兼具的茶種，打造經典不變的古早味紅茶風味。這杯「老賴紅茶」就是鐵粉心目中，最能代表老賴茶棧的飲品。

▲手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝Top5：老賴紅茶  / WalkerLand窩客島整理提供
 

老賴茶棧推薦必喝 豆香紅茶

在老賴茶棧的復古風格裡，古早味紅茶就是要配豆漿，才是台灣人的在地喝法！喝老賴就要點這杯「豆香紅茶」才夠台，基底是古早味老賴紅茶，搭配手工豆漿，從黃豆浸泡、磨製、熬煮都是純手工製作，以完美比例調製，是手搖杯界最經典的豆漿紅茶。

▲手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝Top5：豆香紅茶  / WalkerLand窩客島整理提供
 

老賴茶棧推薦必喝 太后牛乳

如果你是奶茶控，一定要喝過老賴茶棧「太后牛乳」，這杯更是許多資深奶茶控推薦必喝的「手搖杯鮮奶茶」熱門口袋名單。老賴「太后牛乳」同樣以經典不敗的老賴紅茶最基底，搭配完美比例的牛乳，打造古早味鮮奶茶喝法，是奶茶控的心頭好。

▲手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝Top5：太后牛乳  / WalkerLand窩客島整理提供
 

老賴茶棧推薦必喝 烏梅紅茶

偏好酸甜解膩喝法的飲料控，都在喝這杯「烏梅紅茶」。熱賣超多年、年年都在排行榜中的「烏梅紅茶」，就是在經典的古早味老賴紅茶中，加入酸甜烏梅增，讓紅茶中加酸甜口感、以及獨特的煙燻香氣，就是飯後解膩的最佳首選。

▲手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝Top5：烏梅紅茶  / WalkerLand窩客島整理提供
 

老賴茶棧推薦必喝 珍珠奶茶

老賴茶棧的人氣飲品，通通都是以「復古、經典、古早味」最有優勢，而最經典的手搖杯品項「珍珠奶茶」也是人氣必喝，以滿滿古早老賴風味的招牌奶茶，加入靈魂元素「Q彈黑糖珍珠」，是許多鐵粉心中必喝、最喝不膩的珍奶。

▲手搖杯「老賴茶棧」推薦必喝Top5：珍珠奶茶  / WalkerLand窩客島整理提供

 

老賴茶棧推薦必喝Top5

1、老賴紅茶
2、豆香紅茶
3、太后牛乳
4、烏梅紅茶
5、珍珠奶茶

 

 

 

 

 

 

 

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