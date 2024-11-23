最新一週11/24-11/30星座運勢搶先看，射手座人氣增加拓展財源，天秤座魅力吸睛貴人相助，水瓶座改變模式激發創意。



牡羊座：放慢速度，減少意外

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

個性急躁的你，這段期間需要調整心態，工作上放慢速度，讓你跟身邊的人都保有彈性的空間，自然能減少意外的發生。財運中上，努力工作增加收入。感情緣分不足，審視內心的想法，找一個適合自己的伴侶，才會讓你舒服自在。







金牛座：換個角度，工作順利

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

職場上會遇到卡關的問題，提醒自己別在這個時候鑽牛角尖，換個角度思考，向前輩請教，多跟他人合作，才能幫助工作順利進行。財運不佳，預防風險，守住荷包最安心。感情方面，練習包容伴侶的缺點，讓彼此相處更融洽。







雙子座：異性示好，別太濫情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

單身的朋友如果遇到有異性對你示好，不妨進一步交往看看，有伴侶的人就不能太濫情，小心惹到恐怖情人，造成麻煩不斷。工作表現還要再加油，因為疲憊無法專注在工作上，記得喝杯提神飲料，讓自己舒緩一下。







巨蟹座：拒絕情勒，理智回應

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

感情豐富的你，在本週容易遇到左右為難的情況，不論是什麼時候，都別讓身邊的人用情緒勒索你，保持理性溝通，照顧好自己才是最重要的事情。財運不錯，花時間研究理財產品，增加意外的收入。







獅子座：明哲保身，避免評論

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不足，需要收斂你的光芒。與人相處時，別再口無遮攔，預防聽者有心，誤傳你的言論，利用你去中傷他人。工作方面，記得努力做好分內的事情，以免受到主管關切。財運欠佳，不貪心就不會受騙上當。







處女座：釋出善意，正向回饋

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢回穩，在人際關係上，會有好的發展，主動釋出你的善意，可以與人之間的化解誤會跟衝突。只要真誠對待他人就能收到正向的回應。財運平平，但是在工作方面有表現的機會，儘管拿出你的實力，讓自己贏得更多好評。







天秤座：展現魅力，招來貴人

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週桃花運勢增強，在各方面都有貴人相助，職場上會遇到賞識你的伯樂，積極爭取表現的機會，會有意想不到的收穫。感情方面，走出生活圈，展現魅力與自信能受到異性的青睞。財運中上，跟著趨勢投資，累積財富。







天蠍座：提前預防，小心陷阱

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不能大意，在職場要特別注意，跟人合作時，在資料跟財務方面需要仔細核對，以免發生變數，或是掉入他人的陷阱當中。感情中想要避免口角，多看伴侶的付出，才能讓彼此的關係更和諧。







射手座：外緣增強，好事成雙

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，外緣運勢佳，讓你在團體中左右逢源，把握這段時間，多參加不同性質的活動，讓你認識各領域的人才，累積人脈資源。工作表現突出，增加晉升到機會。財運不錯，了解不同的投資方式，以拓展更多財源。







摩羯座：花錢消災，別太在意

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢充滿挑戰，出門在外會遇到突發狀況，加上財運不佳，很容易有破財的問題，提醒自己正面思考，人平安就好，花錢消災不用太糾結。工作發展尚可，只要努力就能達標。感情方面，記得用實際行動表達心意。







水瓶座：嘗試改變，發生契機

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週進入變動的磁場，很適合從生活中做一些改變，或是嘗試新的事物，過程中可以碰撞出不一樣的想法，對你在工作跟人際發展上會有所幫助。財運欠佳，別想賺快錢，小心詐騙讓你損失慘重。







雙魚座：小人壞事，別輕信人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，請收起你的同情心，不管他人怎麼跟你傾訴都不能太相信，把重心放在自己身上。工作方面，有好的事情，記得先低調進行，以免受人嫉妒而被破壞。感情運勢差，別過度委屈，先愛自己才會被珍惜。





生活中總會遇到不對盤的人，無法避開，那就找和平共處的方法，讓自己好過最重要。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。