中山站必吃八時神仙草推薦！文青仙草店「八時神仙草」從台中開到台北，店內不只提供甜品「仙草冰、燒仙草」還有仙草飲料「仙草茶、仙草奶茶」，不論試吃的喝的、冷的熱的通通滿足。窩客島幫文青們整理「八時神仙草」必吃、必喝推薦Top5，不論是在中山站約姐妹下午茶，或是帶著仙草買茶邊吃邊逛赤峰街都很可以。



▲▼八時神仙草推薦必點 仙草甜品仙草飲品Top5 / WalkerLand窩客島整理提供





八時神仙草的甜品系列，經典包含「嫩仙草、仙草雪花冰」以及冬季限定的「燒仙草」共3大類型，都以招牌無鹼嫩仙草製作，強調滑嫩微牽絲的口感。人氣最高招牌Top1「芋泥嫩仙草盛盤」，芋泥搭配療癒仙草就是百搭，其中「盛盤」是咀嚼配料組，包含芋圓、薯圓、珍珠、紅豆、紫米，5種配料通通一次吃到。



▲▼八時神仙草，仙草甜品推薦嫩仙草盛盤 / WalkerLand窩客島整理提供





除了嫩仙草之外，人氣吃法還有冰品「嫩仙草雪花盛盤」、冬季吃熱甜點「燒仙草盛盤加鮮奶」，以及超夯配料紅豆、紫米搭配的「鮮奶紅豆紫米粥盛盤」、微苦抹茶焙茶淋醬的刨冰「抹茶雙重奏雪花盛盤」通通都是人氣超高吃法。



▲▼八時神仙草，仙草甜品推薦仙草雪花冰盛盤、燒仙草 / WalkerLand窩客島整理提供





八時神仙草特別的是，菜單上一半是甜點、一半則是仙草飲品，讓粉絲們不論是內用、外帶都超方便。以招牌仙草製作的「仙草茶」、鮮草茶升級奶茶基底的「仙草奶茶」更是奶茶控必喝的人氣推薦。如果要咀嚼口感，「仙草茶凍、仙草凍奶茶」滑順Q談，粉絲超推。人氣排行榜中，有焙茶、仙草動、奶香三重層次的「焙香仙草凍奶茶」更是把八時當成手搖杯在喝，粉絲朝聖一定要點。



▲▼八時神仙草推薦必點 仙草飲品推薦仙草奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供





此外，八時神仙草冬季也推出限定新品「芝麻糰子紅豆紫米粥盛盤」，以八時特製的蜜紅豆與紫米熬製成的紅豆紫米粥，還有療癒爆餡的芝麻湯圓，冬天吃起來剛剛好。此外，還能搭配燒仙草吃法「芝麻糰子燒仙草盛盤」、或是雪花冰吃法「芝麻糰子仙草雪花盛盤」，熱甜湯則有「鮮奶紅豆紫米粥盛盤、鮮奶燒仙草盛盤」，通通都是冬季限定必吃。



▲▼八時神仙草冬季限定新品推薦，芝麻糰子仙草雪花盛盤 / WalkerLand窩客島整理提供







八時神仙草 甜品人氣推薦Top5

1、芋泥嫩仙草盛盤

2、嫩仙草雪花盛盤

3、燒仙草盛盤加鮮奶

4、鮮奶紅豆紫米粥盛盤

5、抹茶雙重奏雪花盛盤



八時神仙草 飲品人氣推薦Top5

1、仙草奶茶

2、仙草茶凍

3、仙草凍奶茶

4、焙香仙草凍奶茶

5、八時招牌仙草茶



八時神仙草冬季限定新品

1、芝麻糰子紅豆紫米粥盛盤

2、芝麻糰子燒仙草盛盤

3、芝麻糰子仙草雪花盛盤