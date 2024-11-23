對於許多網美、網帥們來說，聖誕節如果沒有拍過桃園華泰名品城、就好像沒有過到聖誕節。為了滿足網美、網帥在聖誕節必拍美照的需求，桃園華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，精心策劃了一場超越以往的盛大聖誕慶典。園區自即日起至2025年1月1日，全面化身為購物狂的夢幻國度，以超現實的童趣手法打造出三大主題場景，不僅讓人感受歡樂氛圍，更吸引無數打卡族前來拍照。活動期間，同步推出全台最大的露天飄雪聖誕市集，48攤異國風情攤位匯聚於此，成為桃園地區冬季最受矚目的夢幻目的地。



▲▼聖誕節桃園華泰名品城！飄雪聖誕市集、1.7公里浪漫夜景，聖誕必拍清單 / WalkerLand窩客島整理提供



華泰名品城三大聖誕主題場景

桃園華泰名品城今年的三大主題場景涵蓋一期、二期與三期廣場，分別呈現「Shopaholic Factory」、「Shopaholic Fantasy」與「Shopaholic Warehouse」三大主題場景，每一處皆以購物狂的願望清單為靈感，重現聖誕老人準備禮物的奇妙過程。▲華泰名品城 Shopaholic Factory / WalkerLand窩客島整理提供一期廣場設有夢幻禮物輸送機，載滿夢想逸品如手袋、玩具熊與高跟鞋，並以堆疊如山的紙箱聖誕樹為焦點，象徵節慶的繁忙與歡樂。二期廣場高聳的星鑽拱門與璀璨光廊，宛如聖誕禮品的旋轉派送中心，讓人彷彿置身於奇幻仙境。三期廣場則展現趣味橫生的聖誕物流場景，粉色的自助取貨櫃台、巨型槲寄生花圈與包裹秤重設備，讓人感受到聖誕老人在倉庫中忙碌的日常。夜幕降臨後，捕夢網燈海隧道點亮整片夜空，綿延1.7公里的燈海隧道在漫天雪花中更顯迷人，是戀人與朋友拍攝浪漫照片的最佳場景。▲2024聖誕節桃園華泰名品城 / WalkerLand窩客島整理提供此外，華泰名品城的聖誕市集再次刷新歷史規模，吸引48攤人氣品牌與異國美食，展現多樣化的購物與美食選擇。從正宗德國熱紅酒到韓式街頭小吃，每個攤位都充滿異國風情，讓遊客在燈光與飄雪的陪伴下，品味各地特色佳餚。此外，市集還有琳瑯滿目的節慶商品，包括暖心的冬季配件、耶誕交換禮物與台灣特色伴手禮，讓人可以在節日氣氛中挖掘驚喜好物。▲聖誕節桃園華泰名品城聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供為了進一步增添節慶氛圍，每週六的「聖誕奇幻大遊行」於晚間19:00至20:00舉行，聖誕老人與聖誕熊、糖果女郎和大型樂器偶將以唱跳表演，帶來歡樂的聖誕遊行。遊行隊伍穿越燈海隧道，並於三期廣場前表演動感的聖誕組曲。這場視覺與聽覺的雙重饗宴，不僅吸引大小朋友參與，更成為冬日夜晚的溫馨亮點。▲華泰名品城聖誕奇幻大遊行 / WalkerLand窩客島整理提供華泰名品城還為會員準備了特別驚喜，攜手台中人氣咖啡品牌kafeD推出限量聖誕禮盒，內含六款手工餅乾，其中四款為節慶限定口味。12月16日至29日期間，會員單日累積消費滿36,000元，即可憑發票兌換此禮盒，為節日添上一抹溫馨與甜蜜。不僅如此，年末的聖誕折扣更掀起搶購熱潮。從精品配件到時尚單品，各類商品以超值折扣回饋消費者。Bally羊毛圍巾低至4,300元，Pandora聖誕糖果拐杖耳環特價790元，更有FERRAGAMO銀色未來感斜背包五折優惠，成為今年冬季最搶手的精品單品。無論是為自己添購禮物，還是為家人朋友準備驚喜，華泰名品城都為每位顧客提供絕佳的購物選擇。▲2024聖誕節桃園華泰名品城 / WalkerLand窩客島整理提供華泰名品城總經理劉亭君表示，今年特別加強餐飲布局，引進Woosa、Nara Thai與kafeD等多家知名品牌，希望透過多元選擇吸引更多消費者。展望2025年，預計完成15%的櫃位調整，並進一步強化休閒與輕奢品牌的進駐，為消費者打造嶄新的購物與娛樂體驗。這場充滿夢幻與驚喜的聖誕盛典，融合購物、美食與娛樂於一身，是一場屬於全家大小的歡樂派對。無論是漫步燈海隧道、品嘗異國美食，還是探索精品折扣，華泰名品城邀請所有人一同迎接屬於這個冬天的璀璨節日。▲2024華泰名品城桃園最大露天聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：即日起至2025年1月1日。

三大主題

一期「Shopaholic Factory」：耶誕輸送機、紙箱聖誕樹，打造童趣十足的禮物生產場景。

二期「Shopaholic Fantasy」：5米星鑽拱門與光廊，仿若夢幻派送中心。

三期「Shopaholic Warehouse」：粉色自助取貨櫃檯與後場物流設計，充滿創意趣味。

華泰名品城捕夢網燈海隧道

活動期間：即日起至2025年1月1日，每晚啟動燈光效果。

內容特色：1.7公里燈海隧道結合飄雪場景，提供浪漫與震撼的夜間景觀體驗。



華泰名品城桃園最大露天聖誕市集

活動期間：即日起至2025年1月1日，僅開放41天。

內容特色：48個人氣攤位，包含異國美食、節慶禮品、服飾配件與伴手禮。



華泰名品城聖誕奇幻大遊行

活動時間：2023年11月23日至2025年12月21日，每週六晚上19:00至20:00。

內容特色：聖誕老人與大型偶遊行隊伍，沿著戶外大道進行熱舞與小禮物發放。



華泰名品城會員專屬「GLORIA OUTLETS X kafeD」聖誕禮盒兌換

活動時間：2025年12月16日至2025年12月29日。

兌換條件：會員當日消費滿36,000元即可憑發票兌換，每位會員限兌一次，數量有限，送完為止。

內容特色：六款手工餅乾禮盒，內含四款聖誕限定口味，外型與美味兼具。



華泰名品城聖誕折扣狂潮

活動期間：即日起至2025年1月1日。

內容特色：精品與時尚商品大降價，最低2折起，多款熱賣單品超值優惠。