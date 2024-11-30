玥老師在 Walker 占星為大家趨吉避凶，金牛座委婉說話不惹小人，巨蟹座守住荷包別亂投資，雙子座謹慎交友避免受騙。



牡羊座：與人合作，增加收入

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週財運不錯，在職場上表現活躍，有機會多跟不同領域的人合作，試著激盪出新的賺錢方式，讓你增加額外的收入。感情方面別太計較，遇到伴侶出包別發脾氣，多包容對方的缺點反而能增進彼此的關係。







金牛座：委婉表達，不惹小人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週在人際方面需要多注意，習慣實話實說的你，不小心就得罪到人，與人溝通的時候，委婉表達才能減少摩擦，別讓自己惹上小人。工作上還要多加油，做好本分最重要。感情緣分一般，生活中記得多關心伴侶唷！







雙子座：慎選朋友，預防受騙

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢好壞參半，工作上會有不錯的發展，多跟主管交流讓你學到許多技巧。交友不能太隨性，如果要一起合作，需要先觀察對方的小細節，才能發現問題，預防受騙。感情上，有事情記得跟伴侶說清楚，別讓誤會傷害彼此。







巨蟹座：口袋破洞，別亂投資

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不能大意，尤其是在金錢方面，想要賺錢就千萬不能急躁，等待時機成熟才不會虧損。工作上容易遇到不講理的人，練習當作耳邊風，不衝突就好。感情緣分尚可，跟伴侶一起到戶外散心，別因為小事不開心。







獅子座：王者風範，獲得人心

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢佳，你可以多發揮個人魅力，不論是工作還是感情都會有新的收穫，單身的朋友，趁著假日跟親朋好友聯絡感情，有機會透過轉介紹認識新對象。財運不錯，努力工作讓你得到客戶的信任，進而提高收入。







處女座：麻煩上門，淡定面對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢略有不足，在工作上想要有所表現，卻無法得到他人的支持，難有發揮的空間。出門在外容易碰上麻煩事，淡定的態度處理，反而能化解危機。練習關上耳朵，不要在意別人的眼光，心情穩定才能有好的發展。







天秤座：禮尚往來，經營人脈

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢中上，總是給人好形象的你，更可以趁這段時間多經營人際關係，拜訪客戶或是跟朋友們交流聊天，都能累積人脈資源。工作方面還需要再努力，先了解團體的運作模式，才不會自己做白工。







天蠍座：洞察人心，借力使力

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週需要靜下心來觀察身邊的人，當你在職場上遇到困難的時候，記得善用你直覺去分析事情，借助他人的力量，不但能解決問題還能替自己贏得更多的好機會。感情方面，給伴侶一些個人空間，有助於彼此的關係更融洽。







射手座：避免衝動，低調行事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢進入動盪的狀態，加上你的個性直接，很容易因為一時衝動，做出讓自己後悔的決定。凡事三思而後行，在職場中，跟人共事的時候，不開心不要表現出來，低調完成自己的工作，遠離紛爭最安全。







摩羯座：換位思考，表現過人

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作方面會有過人的發展，但是需要調整自己的心態，換位思考可以幫助你了解對方的想法，讓你獲得主管跟客戶的青睞。感情緣分中上，有煩惱多跟跟伴侶討論，交流之中能發現自己的盲點。







水瓶座：家庭煩惱，主動協助

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢如同三溫暖，工作忙碌之餘，還要為家庭操心，當蠟燭兩頭燒的時候，先讓自己平穩下來，觀察家人的狀況，主動給予協助，帶給對方溫暖的同時，也讓家庭氛圍更和諧。財運一般，評估風險，再投入資金。







雙魚座：認真工作，開心玩樂

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢還算順心，工作方面，只要認真就能完成目標。跟同事互相幫忙，少走許多冤枉路。假日安排休閒旅遊，放鬆玩樂讓自己好好充電一番。偏財運降臨，跟著感覺走，試試手氣帶來意外之財。



說話是一門重要的學問，多關心身邊的人，讓語言發揮正向力量，溫暖人心。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。