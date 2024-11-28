台北必吃炭烤胡椒餅在哪裡！台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店，這邊製作過程中不僅加入大把青蔥不手軟，還可以吃到多汁Q彈的肉餡，趁熱吃外皮超酥又帶有炭燒香氣，每個只要60元。難怪可以連續四年獲得米其林必比登推薦，現在就趕緊來享用吧。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店 / WalkerLand窩客島整理提供
「福州世祖胡椒餅」在台北有兩家分店，分別是在饒河街夜市、台北車站商圈。這次探訪的是台北車站商圈，在現場不只有在地的客人、學生會聞香而來購買，也有國外觀光客會特地前來。常常一出爐就會完售，不過因為是現做現烤的關係，所以有時候需要等一下才吃得到。
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▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」常常一出爐就會完售，不過等待時間不會過久 / WalkerLand窩客島整理提供
這邊胡椒餅的製作過程也相當費工！從麵皮的發酵到肉餡的醃製，每一個環節都一絲不苟。絞肉與肉塊經過一夜醃漬入味，再夾入大量新鮮青蔥，包成圓球狀，外層撒上芝麻增加香氣。而後將這些生餅將黏貼在200至300度高溫的「虎窯」爐壁上烘烤，經過約20分鐘炭火的洗禮，外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香 / WalkerLand窩客島整理提供
剛出爐的胡椒餅，外皮焦酥，內餡則是多汁的豬肉與微嗆的胡椒香。一口咬下，青蔥的清甜與肉汁的鮮美在口中交織，讓人欲罷不能。從街頭創業到米其林肯定，「福州世祖胡椒餅」以真材實料和用心製作征服了大家的味蕾，下次經過可別忘了感受台北傳統小吃的魅力。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」菜單僅有胡椒餅，每個60元 / WalkerLand窩客島整理提供
台北車站 福州世祖胡椒餅
地址：台北市中正區重慶南路一段13號
營業時間：11:00–19:30；週日公休
饒河街夜市 福州世祖胡椒餅
地址：台北市松山區饒河街249號前
營業時間：15:30–23:00