台北必吃炭烤胡椒餅在哪裡！台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店，這邊製作過程中不僅加入大把青蔥不手軟，還可以吃到多汁Q彈的肉餡，趁熱吃外皮超酥又帶有炭燒香氣，每個只要60元。難怪可以連續四年獲得米其林必比登推薦，現在就趕緊來享用吧。



▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北車站 福州世祖胡椒餅

地址：台北市中正區重慶南路一段13號

營業時間：11:00–19:30；週日公休

饒河街夜市 福州世祖胡椒餅

地址：台北市松山區饒河街249號前

營業時間：15:30–23:00