為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 「福州世祖胡椒餅」台北車站必吃！包入大把蔥不手軟、趁熱吃外皮超酥。

「福州世祖胡椒餅」台北車站必吃！包入大把蔥不手軟、趁熱吃外皮超酥。

胡椒餅 世祖胡椒餅 台北車站美食 台北美食 more
2024-11-28 08:15:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

台北必吃炭烤胡椒餅在哪裡！台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店，這邊製作過程中不僅加入大把青蔥不手軟，還可以吃到多汁Q彈的肉餡，趁熱吃外皮超酥又帶有炭燒香氣，每個只要60元。難怪可以連續四年獲得米其林必比登推薦，現在就趕緊來享用吧。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」在饒河街夜市也有分店 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



「福州世祖胡椒餅」在台北有兩家分店，分別是在饒河街夜市、台北車站商圈。這次探訪的是台北車站商圈，在現場不只有在地的客人、學生會聞香而來購買，也有國外觀光客會特地前來。常常一出爐就會完售，不過因為是現做現烤的關係，所以有時候需要等一下才吃得到。

推薦閱讀：炭烤胡椒餅有夠酥！老闆一賣就是30年，南港老店美食「老張炭烤燒餅店」胡椒配豬肉甜味，外皮酥脆超過癮。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」常常一出爐就會完售，不過等待時間不會過久 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」常常一出爐就會完售，不過等待時間不會過久 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」常常一出爐就會完售，不過等待時間不會過久 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

這邊胡椒餅的製作過程也相當費工！從麵皮的發酵到肉餡的醃製，每一個環節都一絲不苟。絞肉與肉塊經過一夜醃漬入味，再夾入大量新鮮青蔥，包成圓球狀，外層撒上芝麻增加香氣。而後將這些生餅將黏貼在200至300度高溫的「虎窯」爐壁上烘烤，經過約20分鐘炭火的洗禮，外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」外皮酥脆金黃，散發濃郁炭香 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​


剛出爐的胡椒餅，外皮焦酥，內餡則是多汁的豬肉與微嗆的胡椒香。一口咬下，青蔥的清甜與肉汁的鮮美在口中交織，讓人欲罷不能。從街頭創業到米其林肯定，「福州世祖胡椒餅」以真材實料和用心製作征服了大家的味蕾，下次經過可別忘了感受台北傳統小吃的魅力。
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」菜單僅有胡椒餅，每個60元 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」菜單僅有胡椒餅，每個60元 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼台北車站必吃「福州世祖胡椒餅」菜單僅有胡椒餅，每個60元 / WalkerLand窩客島整理提供

​​​​​​​

台北車站 福州世祖胡椒餅

地址：台北市中正區重慶南路一段13號
營業時間：11:00–19:30；週日公休

饒河街夜市 福州世祖胡椒餅

地址：台北市松山區饒河街249號前
營業時間：15:30–23:00

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

福州世祖胡椒餅(重慶店)

phone02-2311-5098
place台北市中正區重慶南路一段13號
4.18 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.25
CP值
4.00
share place
延伸閱讀
瑞芳車站5家必吃！炭烤胡椒餅、蚵仔煎在地人都說讚，「這家」沒吃過不算來過。
 記者 蕭芷琳
北車竟然有日式梅花園！夢幻日式梅花園「逸仙公園」偷偷綻放，「免費賞花景點」台北人不要再路過。
 編輯 鄭雅之
【窩畫家專欄】猜不出來還敢說你是夜市通嗎？用三種食物猜夜市
 宍宍東
陳志煌用味蕾嚐一遍屬於台北的老味道
 Walker新發現
「日本第一天丼」提供超澎派的天婦羅蓋飯
 Walker新發現
keyboard_arrow_up