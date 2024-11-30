蟬聯兩年米其林一星、有「台中最難訂的中餐廳」之稱的「文公館La Maison de Win」，以「秋冬進補」為靈感、揉入二十四節氣推出全新「秋收冬藏·潤養四方」秋冬菜單，由專精粵菜的主廚蔣文正攜手擅長法餐的主廚林昊語「四手聯彈」為饕客呈現一系列蘊含節氣寓意的時尚中菜。



▲文公館為一位難求的台中米其林餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供



▲主廚林昊語（左）與主廚蔣文正（右）聯手設計文公館菜單/ WalkerLand窩客島整理提供

揭開序幕的迎賓飲品「秋露甘茗」，將經典的茉莉綠茶升級，將日本哈密瓜打成果汁後，再加入椰奶、茉莉花低溫烹煮，並以冰滴手法萃取其清澈的精華、添加茉莉綠茶調製而成，最後茉莉花泡泡置頂，猶如秋日晨露中、且散發著清新花香的初陽。



▲文公館迎賓飲品「秋露甘茗」/ WalkerLand窩客島整理提供



開胃小品「寒露煦意」，將混合腰果、數款辛香配料熬煮而成的瑪莎拉咖哩醬汁，填入慢火爐烤至薄脆的春捲皮，並以羊奶、紅茶與馬茲卡彭起司藉由氮氣加壓製成綿密細緻的泡沫奶蓋。瑪莎拉咖哩獨特的辛香味與羊奶紅茶巧妙融合。



▲文公館秋冬菜單開胃小品「寒露煦意」/ WalkerLand窩客島整理提供



「霜降豐盈」翻玩西式料理火腿佐哈密瓜的經典組合，將日本哈密瓜先以哈密花香甜酒、茉莉花酒漬處理，並依序擺上新鮮椰子果肉以及伊比利火腿，最後蓋上茉莉花奶霜。哈密瓜的香甜、清新花香與鹹香的伊比利火腿相輔相成。



▲文公館秋冬菜單開胃小品「霜降豐盈」/ WalkerLand窩客島整理提供



冷前菜「立冬潤養」選用北海道干貝、海葡萄和奇亞籽等食材，搭配以檸檬醃漬入味的冬瓜絲，並讓饕客親自將由冬瓜茶、澄清蕃茄汁以及香水蓮花調和製作得透亮晶球置入菜餚之中，接著淋上袋港式風情的自製鹹檸檬泡沫、無花果葉油，彷彿一座翠綠盎然的池塘在盤中展現生命氣息，劃開晶球那瞬間亦象徵迎接冬天來臨。



▲文公館秋冬菜單冷前菜「立冬潤養」/ WalkerLand窩客島整理提供

湯品「大雪溫補」以玉米雞、豬排骨、赤肉、雞腳、螺頭等數款嚴選食材分段燉煮，淬煉出清澈的濃郁湯底，同時搭配非洲海椰皇、川貝母與仿土雞翅等入湯。軟嫩的雞肉、川貝母與的滋潤與非洲海椰皇的清甜相互融合，滋味溫潤飽滿，是冬季進補的上乘之作。▲文公館湯品「大雪溫補」/ WalkerLand窩客島整理提供海鮮「冬至珍饈」嚴選新鮮南非鮑魚，搭配富含膠質的鵝掌、鵝翅、雞腳與赤肉等食材費時熬煮，並藉由靜置、清蒸、再次靜置的繁複程序促使鮑魚飽滿吸附食材風味與膠質精華；主廚蔣文正將鮑汁與高湯混製成香醇醬汁，並且打破搭配時蔬的框架、改以高湯煨煮過的日本山藥、蘿蔔代之，是「文公館」代表性料理之一。▲▼文公館代表性海鮮料理「冬至珍饈」/ WalkerLand窩客島整理提供​​​​主菜「小寒禦寒」將伊比利豬梅花先以腐乳醬醃漬入味，經由低溫舒肥處理後，接著以炭火燒烤鎖住肉汁與脂香，刷上由花雕酒和鮮奶油調配的醬汁；同時，特別搭配炭烤絲瓜、醃漬蘿蔔，還有以野薑花與薑汁鳳梨製成的脆片，靈巧地將中西風格結合。▲文公館秋冬菜單主菜「小寒禦寒」/ WalkerLand窩客島整理提供主食「大寒蘊香」選用花東越光米拌入雞蛋液拌炒，並搭配以雞、豬、牛肝菌共同熬煮的獨門醬汁，添加桂花蚌、姬松茸、牛肝菌、甜豆仁等配料製成撈飯。醬色誘人、散發獨特香氣的牛肝菌撈飯，在鮮美的桂花蚌、堅果風味的姬松茸加持之下，更顯多層次的風味。▲文公館秋冬菜單主食「小寒禦寒」/ WalkerLand窩客島整理提供「冬藏潤養」是一道擁有西式外觀、中式靈魂的甜點，以杏仁慕斯為主軸，搭配以核桃露蒸煮的核桃醬、芝麻脆片、芝麻凝膠，以及酒漬櫻桃製成的果凍，質地樸質自然，為這場雙主廚四手聯彈的秋冬盛宴畫上最餘韻悠長的句點。▲文公館秋冬菜單甜點「冬藏潤養」/ WalkerLand窩客島整理提供

佐餐酒部分，其中「Elena Walch, Selezione, Gewurztraminer, 2023」為「文公館最」受歡迎的白酒，產於北義接近奧地利的邊界 Alto-Adige，芳香型葡萄格Gewurztraminer，並帶有獨特的熟荔枝、玫瑰花與蜂蜜的香氣，口感清爽與酸度柔和，尤其適合搭配鮑魚享用，輕爽解膩的同時持續帶出海鮮的鮮美。



「文公館La Maison de Win」秋冬菜單資訊

晚餐每套3880元含茶資（+10%)

佐餐酒︰4杯1680元；5杯1880元（+10%)

佐餐茶：4杯700元（+10%)

「文公館La Maison de Win」店家資訊

地址：台中市西屯區文心路二段636號

電話：04 2326 6655

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▲冷前菜「立冬潤養」由饕客親自將晶球置入菜餚之中/ WalkerLand窩客島整理提供

▲主廚蔣文正於桌邊料理南非鮑魚/ WalkerLand窩客島整理提供▲以紅心芭樂為基底的「冬日清韻」/ WalkerLand窩客島整理提供▲套餐之外，「文公館」還有數款值得一嘗的主廚私房小菜/ WalkerLand窩客島整理提供▲主廚林昊語（左）與主廚蔣文正（右）聯手設計文公館菜單/ WalkerLand窩客島整理提供▲文公館包廂座位/ WalkerLand窩客島整理提供▲文公館蟬聯兩年台中米其林一星/ WalkerLand窩客島整理提供