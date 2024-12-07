12/8-12/14的星座運勢，玥老師占星讓你省下多餘的麻煩，天秤座要注意凡事小心不要被利用了；雙魚座注意飲食，本周身體健康是第一要務；牡羊座可能會遇到雞同鴨講的狀況，請務必要耐心溝通喔。



牡羊座：溝通吃力，耐心說明

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢尚可，跟人溝通時，會遇到雞同鴨講的情況，保持耐心再多說明幾次，但是要堅持自己的立場與原則，以免被牽著走。工作上會有一些小麻煩，只要跟同事好好協調，就能解決問題，讓工作持續進行。







金牛座：感情紅燈，安頓伴侶

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週感情運勢亮紅燈，工作的忙碌加上自我要求高，讓你無法再分出心力去關心伴侶，相處上也容易失去耐心，小心因為脾氣暴躁，讓彼此的關係惡化，穩定情緒以避免衝突。財運一般，安頓好另一半才有增加收入的運氣。







雙子座：財星高照，開創財運

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週有財神爺的幫助，想要投資跟創業的朋友，可以嘗試進行，研究市場趨勢讓你增加勝算。工作方面還有進步空間，改變與客戶接洽的方式，促進合作更順利。感情緣分中上，遇到欣賞的異性，製造機會有利進一步發展。







巨蟹座：財運增強，衝刺工作

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢在財運方面表現不錯，遇到好的投資機會，別三心二意，勇敢嘗試帶來新的收入。職場上，需要配合團體運作，才能提高工作效率。感情的部分，因為太在乎對方，一點意見不合，就讓自己情緒失控，用良性溝通代替爭吵。







獅子座：雞婆惹事，捲進是非

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，外緣運勢進入不穩定的磁場，熱心助人的你，請不要雞婆管他人的閒事，小心因為一面之詞對真相產生誤解，遇到身邊的人向你吐苦水，別太當真，聽聽就好。專注在自己身上，才可以省下不必要的麻煩。







處女座：研究理財，投資獲利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週財運增強，個性仔細的你，可以利用時間多研究理財相關產品，賺取獲利替自己加薪。工作方面需要多花心力，別太相信同事的保證，為了避免突發事件，盡量親力親為對你才有保障。感情緣分佳，跟伴侶互動甜蜜。







天秤座：不當好人，裝傻省事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢不佳，請注意身邊的小人，如果不懂得保護自己，很容易被他人利用，甚至是背黑鍋。工作方面，需要保持警戒，別把自己的想法說出來，公事公辦減少爭議。感情上，不能只有單方面的付出，以免受到委屈。







天蠍座：好好說話，建立關係

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢好壞各半，對於不喜歡的人事物，別直接表現出來，避免替樹立敵人，成為往上發展的阻力。這段時間，好好說話可以幫你改善關係，凡事別太認真，讓對方開心，自己就能寬心。財運不錯，相信你的判斷，小賺一筆。







射手座：桃花運旺，職場助攻

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在感情方面會有新的突破，單身的朋友在與人互動時，大方做自己，自然能吸引到欣賞你的異性。工作的部分，除了完成負責的任務，有機會可以經營兼職，會有貴人幫忙，讓你增加收入。







摩羯座：突發狀況，謹慎處理

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，跟人溝通或是合作都需要特別留意，留下白紙黑字比口頭承諾更有保障。在工作方面，容易有突發狀況，提前規劃備案跟預留時間，可以讓你降低損失。財運不足，想不賠錢就保守行事。







水瓶座：工作進展，合作順利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢佳，反應敏捷的你，很適合帶領團隊打破框架，有機會多展現自己的專業，讓你向上發展。感情緣分還有多努力，細心觀察伴侶的需求，以免誤會彼此的想法。財運中上，適合短期投資。







雙魚座：注意健康，適度休息

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在健康方面不能大意，尤其是在外的飲食，環境衛生跟食材的新鮮都留意，很容易會有腸胃不適等問題，身體不舒服就別逞強，多休息才能恢復健康。工作表現平平，不用跟他人比較，按部就班不要出錯，才是長久之計。





生命會遇到許多人，有人緣分深，有人緣分淺，珍惜相處的當下，減少遺憾。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。