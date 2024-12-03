新北人約會看夜景！年末聖誕節、新年跨年，許多情侶約會、親友都會相約聚餐，除了拍聖誕打卡景點，情侶、親友去看夜景也是熱門選項，窩客島這次準備7個「新北夜景景點」，不管是開車就能到的新北夜景勝地中和烘爐地、汐止天秀宮，走步道還能看夜景的「觀音山硬漢嶺步道」、「大同山觀景台」，還是看九份夜景必訪的餐廳「阿妹茶樓」等，各有不同的浪漫氛圍，假日就揪男友、女友去打卡一波。



▲新北夜景約會景點推薦，中和汐止觀景點開車就到/ WalkerLand窩客島整理提供



▲新北夜景觀景景點7選推薦，新北觀景步道夕陽夜景一次滿足/ WalkerLand窩客島整理提供



開車就到新北夜景懶人必去：中和烘爐地、汐止天秀宮

提到新北夜景一定不能錯過中和的「烘爐地」，位在山上的知名土地公廟，有著寬廣的觀景視野，可以觀賞大台北夜景，甚至還能看到台北101，開車前往，還能經過必拍的蜿蜒山路，也有烘爐地登山步道可以順便踏青健走；同樣開車就到的「汐止天秀宮」，在宮前有觀景平台可以看夜景，另外也是大尖山步道的登山口，不到30分鐘就能登頂，不管是否有爬山都能看夕陽、夜景，不想爬山、走步道，就來中和烘爐地、汐止天秀宮這2處約會看夜景。



▲▼開車就到新北夜景懶人必去：中和烘爐地、汐止天秀宮/ WalkerLand窩客島整理提供





新北夜景觀賞點步道：觀音山硬漢嶺步道、大同山觀景台

假日走步道看夜景！有著廣闊視野的觀景平台，白天有藍天白雲搭配市景外，也是觀賞夕陽、夜景的好去處，像是30分鐘可以攻頂的觀音山「硬漢嶺步道」、3分鐘就能走到的「大同山觀景台」，假日想到戶外走走，不妨下午來走步道，享受林蔭綠意滿滿的步道美景，到觀景平台欣賞落日、夜晚美景，假日踏青、看風景一次滿足。



▲▼新北夜景觀賞點步道：觀音山硬漢嶺步道、大同山觀景台/ WalkerLand窩客島整理提供





新北夜景餐廳約會衝：阿妹茶樓、紫微森林、香坊甕の雞

看夜景約會邊吃美食更浪漫！外國人也搶著拍的九份夜景，除了在景觀台看夜景，也有許多景觀餐廳，其中「阿妹茶樓」更是必去九份餐廳，在古色古香的氛圍裡，吃美食、看夜景超浪漫；藏在三峽的夜景餐廳「紫微森林」則有小木屋加玻璃窗設計的獨棟建築，搭配戶外綠植圍繞，在室內、戶外都能享受新北浪漫夜景；而八里觀音山的「香坊甕の雞」，還有外皮烤得酥脆的甕仔雞可以吃。



▲▼新北夜景餐廳約會衝：阿妹茶樓、紫微森林、香坊甕の雞/ WalkerLand窩客島整理提供





中和烘爐地登山步道 位置資訊

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

電話：02-2942-5277

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【新北景點】中和烘爐地登山步道‧蜿蜒車軌拍攝點│大台北百萬夜景‧盡收眼底│外挖子山步道‧柴埕步道‧鴛鴦亭│



汐止天秀宮 位置資訊

地址：新北市汐止區勤進路601號

電話：02-2642-3516

完整介紹由部落客「銀髮一起玩」於窩客島分享：汐止天秀宮：免爬山輕鬆賞台北百萬夜景，近秀峰瀑布、30分鐘可登大尖山頂



觀音山硬漢嶺步道 位置資訊

地址：新北市五股區凌雲路三段112號

電話：02-2960-3456

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：新北市五股區【北部景點】觀音山硬漢嶺步道‧雲海‧琉璃光‧百萬夜景│小百岳之一│北部雲海景點‧天候條件‧風向風力│交通



大同山觀景台 位置資訊

地址：新北市樹林區

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北旅遊景點 ▶ 大同山觀景台/大同山步道 ▶ 走路不用三分鐘大台北美景/夜景一覽無遺 新北樹林步道!



阿妹茶樓 位置資訊

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

電話：02-2496-0833

完整介紹由部落客「茉茉」於窩客島分享：阿妹茶樓．九份老街經典知名茶樓．泡茶喫茶點．賞雲海賞雨景賞黃昏賞夜景



紫微森林 位置資訊

地址：新北市三峽區紫微南路97-1號

電話：02-2668-1108

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北三峽景觀餐廳 ▶ 紫微森林 ▶ 浪漫玻璃屋餐廳、兒童遊戲區 大台北美景一覽無遺 新北隱藏版夜景餐廳!



香坊甕の雞 位置資訊

地址：新北市八里區龍米路二段147巷10鄰26-2號

電話：02-2618-2580

完整介紹由部落客「小貝與小貝婆的幸福生活」於窩客島分享：【新北八里-香坊甕の雞】觀音山甕仔雞.台菜.有夜景(寵物友善餐廳)



更多 新北夜景 照片：



▲新北夜景觀賞點步道：觀音山硬漢嶺步道/WalkerLand窩客島整理提供



▲新北夜景觀賞點步道：觀音山硬漢嶺步道/ WalkerLand窩客島整理提供

▲新北夜景餐廳約會衝：紫微森林/ WalkerLand窩客島整理提供▲新北夜景餐廳約會衝：香坊甕の雞/ WalkerLand窩客島整理提供