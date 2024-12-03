樓下全家又有新品了！這次首度和人氣滷味品牌「潮味決」聯名，以潮味決店內爆夯的三杯雞為發想，推出3款全新限定「三杯聯名系列」，三杯雞千層餅、三杯塔香肉包和三杯塔香雞肉串3大新品，於即日起在全家開賣，讓忙碌的現代人，再晚都能隨時隨地享受地道台味。
▲▼全家Ｘ潮味決聯名「三杯雞系列」 / WalkerLand窩客島整理提供。
潮味決「三杯聯名系列」靈感來自台灣家常三杯料理，獨家調製的醬汁結合九層塔、紹興酒與醬油，濃郁卻不膩口，成為新派台菜的代表作。這次和全家聯名，首推外皮酥脆，內餡多汁「三杯雞千層餅」；「三杯塔香肉包」以國產豬肉與秘製三杯醬打造，早餐或宵夜吃一顆都超療癒；而經過炙烤處理「三杯塔香雞肉串」，九層塔的清香與三杯醬的鹹甜完美交融，讓人一口接一口。
▲▼全家Ｘ潮味決聯名「三杯塔香肉包、三杯塔香雞肉串」 / WalkerLand窩客島整理提供。
這次聯名系列將於11月27日起於全台全家便利商店SOHOT炎選或蒸包機限定門市上架，若是想要嚐鮮的話，建議先透過「全家」APP的「限定美食瘋」專區查詢販售店鋪，就能輕鬆吃到潮味決的經典三杯美味。最便宜35元就有。
推薦閱讀：炸雞買一送一！繼光香香雞買一送一8天快閃，可寄炸雞一人獨享。
▲全家Ｘ潮味決聯名「三杯雞千層餅」 / WalkerLand窩客島整理提供。
全家Ｘ潮味決 三杯雞聯名
三杯雞千層餅 35元，SOHOT炎選 現烤點心，店鋪限定販售
三杯塔香肉包 35元，蒸包機限定販售
三杯塔香雞肉串 49元，SOHOT炎選 烤炸物，店鋪限定販售