為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 全家聯名新品3大推薦！潮味決三杯烤肉串領軍 宵夜到全家烤肉串。

全家聯名新品3大推薦！潮味決三杯烤肉串領軍 宵夜到全家烤肉串。

全家 潮味決 聯名 三杯雞 more
2024-12-03 18:03:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：潮味決
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

樓下全家又有新品了！這次首度和人氣滷味品牌「潮味決」聯名，以潮味決店內爆夯的三杯雞為發想，推出3款全新限定「三杯聯名系列」，三杯雞千層餅、三杯塔香肉包和三杯塔香雞肉串3大新品，於即日起在全家開賣，讓忙碌的現代人，再晚都能隨時隨地享受地道台味。

▲▼全家Ｘ潮味決聯名「三杯雞系列」 / WalkerLand窩客島整理提供。



潮味決「三杯聯名系列」靈感來自台灣家常三杯料理，獨家調製的醬汁結合九層塔、紹興酒與醬油，濃郁卻不膩口，成為新派台菜的代表作。這次和全家聯名，首推外皮酥脆，內餡多汁「三杯雞千層餅」；「三杯塔香肉包」以國產豬肉與秘製三杯醬打造，早餐或宵夜吃一顆都超療癒；而經過炙烤處理「三杯塔香雞肉串」，九層塔的清香與三杯醬的鹹甜完美交融，讓人一口接一口。

▲▼全家Ｘ潮味決聯名「三杯塔香肉包、三杯塔香雞肉串」 / WalkerLand窩客島整理提供。


這次聯名系列將於11月27日起於全台全家便利商店SOHOT炎選或蒸包機限定門市上架，若是想要嚐鮮的話，建議先透過「全家」APP的「限定美食瘋」專區查詢販售店鋪，就能輕鬆吃到潮味決的經典三杯美味。最便宜35元就有。

推薦閱讀：炸雞買一送一！繼光香香雞買一送一8天快閃，可寄炸雞一人獨享。

▲全家Ｘ潮味決聯名「三杯雞千層餅」 / WalkerLand窩客島整理提供。


 

全家Ｘ潮味決 三杯雞聯名

三杯雞千層餅 35元，SOHOT炎選 現烤點心，店鋪限定販售
三杯塔香肉包 35元，蒸包機限定販售
三杯塔香雞肉串 49元，SOHOT炎選 烤炸物，店鋪限定販售

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#全家
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
梅酒控一定喝！CHOYA推出「The CHOYA果泥氣泡梅酒」限量43,000罐，以100%紀州南高梅精釀新品。
 編輯 李維唐
萌系兔兔餐盒！橘子集團文創股長「緩緩」聯名中山站新開店「吃貨盒子」，緩緩插畫美式餐盒要拍IG。
 編輯 張人尹
奶茶控搶泡芙吃！beard papa’s「紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙」新口味只賣30天，dripo牧場牛乳泡芙聯名登場。
 編輯 鄭雅之
CHOYA梅酒冰沙全家開賣！整瓶梅酒倒滿「CHOYA梅子酷繽沙」微醺特調加購，衝全家喝起來。
 編輯 鄭雅之
新竹縣竹北市自動轉轉串燒「歡聚堂串燒」懶人必備
 嗨～我是沁👱🏻‍♀️
推薦商品
keyboard_arrow_up