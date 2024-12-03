樓下全家又有新品了！這次首度和人氣滷味品牌「潮味決」聯名，以潮味決店內爆夯的三杯雞為發想，推出3款全新限定「三杯聯名系列」，三杯雞千層餅、三杯塔香肉包和三杯塔香雞肉串3大新品，於即日起在全家開賣，讓忙碌的現代人，再晚都能隨時隨地享受地道台味。



▲▼全家Ｘ潮味決聯名「三杯雞系列」 / WalkerLand窩客島整理提供。



全家Ｘ潮味決 三杯雞聯名

三杯雞千層餅 35元，SOHOT炎選 現烤點心，店鋪限定販售

三杯塔香肉包 35元，蒸包機限定販售

三杯塔香雞肉串 49元，SOHOT炎選 烤炸物，店鋪限定販售