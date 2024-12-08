隨著農曆春節腳步接近，家家戶戶都開始準備圍爐吃年菜迎新年的年菜料理。為搶攻外帶年菜的餐飲市場，六福旅遊集團發揮創新與傳統結合的精神，攜手旗下「粵亮廣式料理」推出「2025常溫外帶年菜：金蛇開泰宴」。這套專為六人設計的年菜套組，包含七道新春必備佳餚，每套售價10,888元，2024年12月31日前預訂可享9折早鳥優惠，更附贈大小各一個永續環保保溫提袋，體現品牌對環保與永續的承諾。



▲六福2025外帶年菜金蛇開泰宴早鳥9折優惠 / 六福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



六福旅遊「金蛇開泰宴」外帶年菜的菜單設計別具匠心，呈現粵亮廣式料理團隊對傳統粵菜的致敬與再創造。以「開味前菜拼盤」為序幕，五款風味各異的前菜令人食指大動，包括江蘇傳統名菜「宮保秘汁鍋粑脆鱔」、廣式經典「爐烤蜜汁叉燒」、膠質豐富的「老滷慢火燉牛頰」、口感脆嫩的「五味澎湖冰捲」，以及具酸辣層次的「麻香涼拌海蜇絲」，這組拼盤的創意調和，為新春饗宴注入絕佳開端。



▲六福2025外帶年菜 開味前菜拼盤 / 六福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

湯品「蟲草花膠雲吞雞」以滋補食材匯聚新春健康祈願。此湯採用富含膠原蛋白的花膠、黃金蟲草與高山娃娃菜，加上鮮美本地土雞，用文火細熬呈現醇厚金黃的湯色。湯中搭配手工港式雲吞，層次豐富且滋味十足。而象徵富貴圓滿的「八寶紅燴金元蹄」，則以本土豬肉、烏參、銀杏等食材入菜，經古法老滷慢火燉煮，外型渾圓、入口即化，寓意新年財庫滿溢。▲▼六福2025外帶年菜 蟲草花膠雲吞雞、八寶紅燴金元蹄 / 六福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理主菜部分則由奢華海味「牛肝菌松露奶油燜龍蝦」領銜登場，這道菜將彈嫩龍蝦與松露、牛肝菌及鹹香起司結合，透過慢火燜煮突顯濃郁鮮味，完美詮釋精緻粵菜的精髓。「貝酥上湯瑤柱浸虎斑」亦是不容錯過的經典菜餚，使用新鮮虎斑魚搭配熬製8小時的濃郁上湯，輔以鹹香干貝酥和綜合菌菇，呈現高雅粵式風味的同時，注入了鮮美與膠質的雙重享受。▲▼六福2025外帶年菜 牛肝菌松露奶油燜龍蝦、貝酥上湯瑤柱浸虎斑 / 六福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理年菜的壓軸則以主食和甜點畫下完美句點。「粵式五福蒸盅飯」以池上米為基底，鋪上廣式臘腸、豉汁排骨及港式蠔乾，蒸煮至米粒吸滿臘味精華，最後淋上靈魂煲仔汁，香氣濃郁令人回味無窮。而「廣式臘味蘿蔔糕」則以日本甘甜蘿蔔與脂香濃郁的廣式臘腸為主要食材，搭配開陽蝦米，無論煎煮炒炸均展現豐富口感，象徵新春「好彩頭」。▲▼ 六福2025外帶年菜 粵式五福蒸盅飯、廣式臘味蘿蔔糕/ 六福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理









六福旅遊「金蛇開泰宴」外帶年菜

早鳥優惠：凡於 2024年12月31日 前預訂，可享全套年菜或單品 9折優惠。

限定優惠：購買全套七道菜「金蛇開泰宴」（售價10,888元），即贈送 六福永續環保保溫提袋 大小各一個，方便攜帶並支持環保。



六福旅遊「金蛇開泰宴」七道年菜

開味前菜拼盤（售價2,280元）

包含五款風味各異的經典前菜，集合江蘇、廣式與海味特色：

「宮保秘汁鍋粑脆鱔」：江蘇名菜，香脆帶勁。

「爐烤蜜汁叉燒」：廣式經典，豐腴甜美。

「老滷慢火燉牛頰」：膠質濃郁，入口即化。

「五味澎湖冰捲」：海味十足，口感清爽。

「麻香涼拌海蜇絲」：酸辣開胃，層次豐富。



蟲草花膠雲吞雞（售價1,880元）

採用高山娃娃菜、本地土雞、黃金蟲草與富含膠原蛋白的花膠文火熬煮，湯色金黃，味道濃郁，搭配手工港式雲吞，層次分明且滋補養生。



八寶紅燴金元蹄（售價1,880元）

精選本土豬肉、烏參、銀杏等珍稀食材，以古法老滷燉煮，外型渾圓，入口即化，寓意財富圓滿，是春節年菜中的吉祥佳品。



牛肝菌松露奶油燜龍蝦（售價2,880元）

彈嫩鮮甜的龍蝦搭配松露與牛肝菌，加入鹹香起司慢火燜煮，醬汁濃郁，完美呈現海味與菌香的和諧，是奢華精緻的年菜代表。



貝酥上湯瑤柱浸虎斑（售價1,580元）

新鮮石斑魚與金華火腿、老母雞、大骨熬製8小時的上湯融合，搭配鹹香干貝酥與菌菇，富含膠質與鮮味，湯汁濃醇，回味無窮。



粵式五福蒸盅飯（售價1,380元）

使用池上米為基底，鋪上廣式臘腸、豉汁排骨及港式蠔乾蒸製，吸滿臘味鹹香，最後淋上靈魂煲仔汁，米香四溢，意寓新春五福臨門。



廣式臘味蘿蔔糕（售價680元）

選用日本甘甜蘿蔔與廣式臘腸，搭配開陽蝦米，製作出用料紮實、齒頰留香的傳統蘿蔔糕，象徵「大吉大利」，

台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

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