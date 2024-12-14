12/15-12/21的星座運勢，Walker 占星幫你轉運，雙子座腳踏實地避免投機，天蠍座桃花降臨拿捏分寸，水瓶座觀察局勢以和為貴。





牡羊座：安頓心情，好事降臨

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢相當不錯，只要能掌握自己的心情，自然可以招來好運，多跟身邊的人交流，互通有無讓你在工作上事半功倍，擁有過人的成績。感情方面當發生爭執時，多看對方的優點，可以緩和衝突。







金牛座：轉換跑道，拓展財源

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週很適合改變現狀，想要換工作或是在生活上有異動的朋友，可以利用這段時間安排規劃，走出習慣的舒適圈，讓你有新的機會跟發展。財運中上，嘗試不同領域的合作，增加其他收入。







雙子座：受人檢視，別想投機

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢如同三溫暖，你的一言一行都很容易被他人放大檢視，尤其在工作上，腳踏實地去完成負責的項目，才能避免主管找碴。感情緣分略有不足，遇到問題別急著指責伴侶，將心比心讓你們達成共識。







巨蟹座：玻璃心碎，別聽太多

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要練習別聽太多，工作跟生活中難免會遇到一些閒言閒語，個性敏感的你，一不小心就很容易玻璃心碎，關起耳朵讓自己換得清淨。就算忙碌也要安排喜歡的休閒活動，心情放鬆更健康。







獅子座：逆向操作，贏得先機

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢中上，想要有不錯的發展，需要改變思考模式。投資方面，試著逆向操作，可以增加獲利。在工作表現上，多跟他人交流，讓你發覺新的商機。感情緣分還要多用心，記得用具體行動關心伴侶。







處女座：幫助他人，量力而為

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週會遇到左右為難的情況，當他人想你求救的時候，你很容易直接答應幫忙，忽略自己有否能負擔，小心惹禍上身。工作方面除了完成自身的任務也要觀察團體的進度，以免跟大家脫節。財運尚可，注意風險避免損失。







天秤座：動力十足，工作進展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢轉強，你渾身充滿電力，工作上雖然會遇到挑戰，只要有耐心就能找到解決的辦法，這段時間很適合經營人際，有空跟三五好友相約一起聚會聊天，互相分享想法與經驗，讓你們成為彼此的貴人。







天蠍座：桃花吸睛，拿捏分寸

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週桃花不少，獨特的魅力讓你吸引異性的目光，單身的朋友別宅在家，參加活動跟認識新朋友會有意想不到的收穫。有伴侶的朋友就要注意，保持適當的距離預防另一半打翻醋罈子。工作方面想要順利，記得多跟主管溝通。







射手座：意外事件，放慢腳步

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢充滿不確定，原本安排好的行程會因為他人的因素而變動。這時候千萬不能發脾氣，練習慢慢處理就好。工作表現不如預期，彈性安排時間，提早出門以免遲到。財運不錯，若有短期獲利的機會，試著以小博大。







摩羯座：心情不佳，影響表現

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週跟家人容易發生口角衝突，雖然你表面嘴上不說，但是內心很在乎對方，這時候就別逞口舌之能，換個話題以緩和氣氛。工作表現受到心情影響，無法發揮真正的實力，給自己一些空間，等心情平靜再努力衝刺。







水瓶座：多看風向，以和為貴

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，工作的發展容易受到大環境的影響，需要多做功課，研究局勢，替自己作好未來的規劃。跟人互動也要避免紛爭，與同事主管保持良好的互動，幫你增加其他升遷的機會。感情緣分尚可，安排約會拉進彼此的距離。







雙魚座：愛神眷顧，有新戀情

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週人氣上升，感情方面會有新的緣分，職場上遇到示好的異性，可以多加觀察，有機會發展成辦公室戀情。工作上不能太鬆懈，小心一時迷糊，造成失誤影響到團隊的合作。財運一般，需要在正財上努力。





生活中會有大小的煩惱，先掌握自己的心情，再慢慢釐清問題，相信一定都能度過。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。