比好市多還大的「唐吉訶德」有沒有看過！全球最大唐吉訶德就在關島，不僅有占地三千多坪的賣場空間、24小時營業，還有關島限定特色伴手禮，只有這邊才買得到。這邊更設置超大區域的三麗鷗空間，距離機場也只需5分鐘的路程，更有「DAISO大創百貨」、「松本清」、「若櫻壽司」等，通通可以逛。



▲▼比好市多還大的「唐吉訶德」有沒有看過！全球最大唐吉訶德就在關島 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



關島必買伴手禮 唐吉訶德 Village of Donki

全球最大間的DON DON DONKI唐吉訶德分店在這裡！地點位於關島塔穆寧區，距離關島國際機場僅5分鐘車程，交通極為便利。不論是剛下飛機想補充物資，還是搭乘紅眼班機前需要打發時間，這裡都是完美的選擇。賣場佔地超過三千坪，不僅擁有挑高設計的美食街，外頭還設有超大的停車場。推薦閱讀： 關島景點推薦「魚眼海洋公園」看夕陽超美！超長千呎海上步道，根本神隱少女場景。

▲▼關島「唐吉訶德」賣場佔地超過三千坪，外頭還設有超大的停車場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而這邊商品種類更是比其他分店都還豐富，從各種日韓商品，一直到關島限定商品通通有。特別是關島才有的限定商品「烤焦三麗鷗角色系列」最為吸睛，從Hello Kitty、大耳狗到布丁狗、美樂蒂與帕恰狗，每一款都充滿熱帶風情。不僅有玩偶，還有專屬的購物袋以及專區展示，讓粉絲一站式收藏所有喜愛的周邊商品。▲▼關島唐吉訶德限定商品「烤焦三麗鷗角色系列」最為吸睛 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這邊根本超滿足三麗鷗的粉絲！在賣場內，還有規劃出一區完整的三麗鷗專區，裡頭不只有限定系列，還有琳瑯滿目的各種周邊商品，完全就是讓人買到剁手的好地方。此外，這裡還能找到關島的經典伴手禮，例如夏威夷豆、GODIVA巧克力，以及其他當地特色商品。▲▼關島經典伴手禮「夏威夷豆」、「GODIVA巧克力」唐吉訶德也都有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝如果偏好日韓進口品，這裡同樣有齊全的美妝、零食與生活用品。不過值得注意的是，部分商品價格可能較日本高一些，建議以選購關島特有商品為主。賣場內還設有挑高的美食街，匯集多家人氣餐廳，包括「安田精米日式飯糰」、「博多豚骨拉麵」、「CoCo一番屋咖哩」等，熟悉的手搖飲品牌「萬波」也進駐其中。▲▼關島唐吉訶德賣場內還設有挑高的美食街，匯集多家人氣餐廳 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝另外，賣場旁邊也有「DAISO大創百貨」、「松本清」等日系品牌同步進駐，無論是採購伴手禮、補充旅途用品，還是僅僅享受購物的樂趣，這家唐吉軻德都能滿足需求。如果大家正計畫前往關島旅行，別忘了將這裡列入行程，享受一次真正超值又難忘的購物冒險。▲▼關島唐吉訶德也有「DAISO大創百貨」、「松本清」等日系品牌同步進駐 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：120 10A Chalan Pasaheru, Tamuning, 96913關島

營業時間：24小時營業