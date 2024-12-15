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住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」逾70設施免費玩，飯店後面就是海灘。

PIC太平洋島渡假村 關島 關島旅遊 關島住宿
2024-12-15 20:44:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」超過70設施免費玩，從浮潛到風帆應有盡有；這邊更擁有世界僅有3處的「人魚共游池」，飯店後面就是海灘，絕對是關島最具代表性的全方位綜合渡假村，計畫前往關島渡假的朋友可別錯過囉。
▲▼ 住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」超過70設施免費玩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、PIC太平洋島渡假村提供
▲▼ 住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」超過70設施免費玩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、PIC太平洋島渡假村提供
▲▼ 住宿送浮潛、風帆體驗！關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」超過70設施免費玩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝、PIC太平洋島渡假村提供



關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」坐落於杜夢灣附近，距離機場僅15分鐘車程，交通方便。飯店目前共有792間客房，分為三棟大樓，其中包括兩棟海洋大樓和皇家大樓。皇家大樓以其現代設計和精緻服務聞名，所有客房皆設有陽台，可讓前來住宿的旅客，享受沙灘與海灣的迷人景色。

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▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」坐落於杜夢灣附近，距離機場僅15分鐘車程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」坐落於杜夢灣附近，距離機場僅15分鐘車程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」坐落於杜夢灣附近，距離機場僅15分鐘車程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而這邊飯店內設施完善，並以「一價全包」的服務為亮點，共計超過70設施免費玩，包括浮潛、皮划艇、風帆、迷你高爾夫，以及各種文化體驗活動等，還有專屬沙灘，無論是想在附近體驗海邊BBQ，看夕陽或日出等，都十分方便。
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」飯店內設施完善，並以「一價全包」的服務為亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」飯店內設施完善，並以「一價全包」的服務為亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​、PIC太平洋島渡假村提供
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」飯店內設施完善，並以「一價全包」的服務為亮點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


此外，度假村內也有7間餐廳可以選擇，包含和食「花家」、四川上海菜「東龍」等，讓大家免去交通困難，可以直接在這邊享受。最後，渡假村內也有「超級美國馬戲團」展演可以參與，讓大家從早玩到晚。如果說大家有計畫前往關島，想要來個輕鬆的一站式體驗，現在就趕緊揪團來看海吧。
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」內有「超級美國馬戲團」讓大家從早玩到晚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」內有「超級美國馬戲團」讓大家從早玩到晚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼ 關島住宿推薦「PIC太平洋島渡假村」內有「超級美國馬戲團」讓大家從早玩到晚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

關島住宿推薦 PIC太平洋島渡假村

地址：210 Pale San Vitores Rd, Tumon, 96913關島

 

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