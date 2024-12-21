12/22-12/28的星座運勢，玥老師在 Walker 占星提醒大家不當倒霉鬼，牡羊座遇到小人忍住脾氣，處女座委婉溝通避開麻煩，天蠍座做事卡關低調行事。



牡羊座：小人搗亂，脾氣上身

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週會有小人出沒，職場上遇到任何不順心的事都別太在意，調整自己的脾氣，只要不被激怒，順著發展反而可以圓滿解決。感情的部分，需要改變說話的方式，練習多讚美伴侶，可以讓彼此之間的相處更融洽。







金牛座：預防風險，腳踏實地

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週財運不足，尤其是跟投資相關的事情， 特別容易發生虧損，千萬別相信高報酬的小道消息，腳踏實地工作才能守住荷包。感情緣分不錯，相處再久也要懂得製造驚喜，讓伴侶感受到你的用心。







雙子座：突發狀況，靈機應變

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢變動大，生活跟工作都充滿著變數，你無法事先安排行程，遇到突發事件不用太緊張，多方面的思考，就能化危機為轉機，反而讓你在團體中有出色的表現。財運不佳，減少不必要的開銷，以免會有意外的花費。







巨蟹座：貴人幫忙，工作順心

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢回穩許多，尤其是在職場上的發展，有機會跟前輩交流，過程中能學習到珍貴的經驗，替自己省下心力。財運中上，從事業務工作的朋友，記得規劃時間去拜訪客戶，當你拿出滿滿的誠意，自然會有新的成績。







獅子座：釋出善意，等待時機

整體運勢★★★★☆

愛情運勢★★★☆☆

金錢運勢★★☆☆☆

事業運勢★★☆☆☆

新的一週，外緣運勢不錯，跟人互動主動釋出善意，不但能拉近彼此的距離，還能贏得好口碑。在工作上的合作就要多留意，跟對方往來時，不能只有口頭承諾，留下證據才能保障自身的權益。財運一般，想賺錢還需要等待時機。







處女座：減少衝突，不當壞人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，工作方面會有一些煩人的瑣事，一時之間很難完成目標，想要找到解決方法必須先處理人際關係，收起你的心直口快，避免樹立敵人，用委婉的態度去溝通，才能達到雙贏的局面。







天秤座：桃色陷阱，保持距離

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週雖然有桃花運，但是好壞參半，很容易掉入桃色陷阱中，就算是認識許久的朋友，也不能太相信他說的話，觀察細節才能發現對方的真實想法。工作成果差強人意，暫時別勉強自己，等穩定心情後會有更多的表現機會。





天蠍座：運勢卡關，低調行事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢卡關，在工作上，即使有再多的想法都很難實現出來，這陣子別太出風頭，先跟著團體運作，讓你不背黑鍋。感情緣分還要多加強，跟伴侶意見不同的時候，不用太計較輸贏，小事多退讓以換取彼此之間的和諧。







射手座：好友相聚，開心同樂

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週整體運勢勉強及格，工作方面大致都能交差，有時間可以好好放鬆一下，趕快約許久未見的朋友碰面，一起出遊相聚，開心的吃喝玩樂讓你釋放壓力。感情緣分佳，遇到心儀的對象，別忘了！多製造相處的機會。







摩羯座：經營副業，增加收入

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢相當不錯，各方面都算平穩。想要提高收入的朋友，可以嘗試經營副業，雖然剛開始無法馬上有豐富的報酬，經過日積月累也能讓你賺進一筆財富。遇到煩惱別一個人瞎擔心，多跟伴侶分享與討論，有助於你突破盲點。







水瓶座：受人誤解，即時說明

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週請繃緊神經，別跟不熟的人開玩笑，過程中很容易失了分寸，變成一場誤會。當與人溝通時受到誤解，一定要立即解釋，以免影響到雙方的關係。工作上需要多次檢查，調整思考的模式，讓你預防出包。







雙魚座：花錢消災，停止負面

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，除了要注意交通方面的意外，還有可能碰上倒霉事，遇到虧損就當花錢消災，減少負面情緒，練習不抱怨，去接受生命的安排，好壞都當成一種經驗，有空到廟宇或教堂散心，讓你重新找回內心的平靜。



每個生命都是最珍貴的，不管遇到什麼困難，我們都要一定要好好善待自己。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。