怎麼辦！高雄怎麼可以這麼好拍，高雄市榮獲「2024年度卓越城市獎」，並再次蟬聯「永續幸福城市第一」的殊榮。為了讓高雄人、台灣人繼續感受高雄人的幸福，深化高雄文化與高雄旅遊資源，高雄市政府觀光局於昨晚在官方臉書宣布，2025年的「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題將由超人氣角色「吉伊卡哇（Chiikawa）」首次現身高雄，要讓吉伊卡哇鐵粉衝一波高雄。



▲吉伊卡哇現身高雄！2025高雄冬日遊樂園主秀吉伊卡哇，幸福城市不是叫假的 / 高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理



高雄市政府觀光局於昨晚在官方臉書宣布，2025年的「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題將由超人氣角色「吉伊卡哇（Chiikawa）」首次現身高雄，成為冬日燈會的亮點。此次活動將於2025年1月25日至2月16日在愛河灣舉行，屆時「吉伊卡哇」將化身主角，帶領市民與遊客沉浸在高雄獨特的港灣美景與文化氛圍中，感受幸福城市的魅力。



▲吉伊卡哇（Chiikawa）首次現身高雄，成為冬日燈會的亮點 / 高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間，愛河灣將規劃以「吉伊卡哇」為主題的展區，搭配冬日遊樂園及一系列周邊活動，預計吸引來自全國乃至國際的遊客。高雄市政府表示，燈會將結合燈光展演與互動體驗，創造出絕佳的視覺與感官享受。除了主展區外，市府也將在周邊設置多元化的展演場景及文創攤位，進一步豐富遊客體驗，期待讓每一位到訪的民眾度過充滿歡笑與溫馨的冬日時光。高雄市觀光局強調，這次活動不僅是一場盛大的燈會，更是展示高雄城市文化與幸福感的最佳時機。▲愛河灣將規劃以「吉伊卡哇」為主題的展區，搭配冬日遊樂園及一系列周邊活動 / 高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理





2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園吉伊卡哇主展區

活動亮點：以超人氣角色「吉伊卡哇」為主題，打造專屬燈光展演區。

地點：愛河灣主展區。

期間：2025年1月25日至2月16日

特色：巨型吉伊卡哇燈飾、角色互動展區及打卡景點。



2025 高雄冬日遊樂園系列活動

活動亮點：結合燈會主題，設置多項互動遊樂設施與創意攤位。

特色：親子互動遊戲區、手作DIY工作坊、美食市集。