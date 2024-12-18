隨著金蛇年的腳步日益臨近，新春禮盒市場迎來熱潮，滿足送禮需求的同時，更注重心意與質感的完美結合。作為鮮蛋專家的大武山牧場，今年以百分百牧場直送的AA級鮮蛋為基底，推出一系列蛋香濃郁、設計精巧的春節限量甜點禮盒。從澎湃的團聚大禮組到專為長輩設計的健康養生禮盒，甚至還有讓小朋友愛不釋手的童趣系列，以及最有人氣濃厚雞蛋布丁每一款禮盒皆為節慶增添滿滿驚喜與祝福，帶來別具意義的「滿蛋」幸福。



▲大武山布丁超好吃！大武山牧場四大精選禮盒搶攻春節必送清單 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理



其中，大武山牧場攜手歐客佬精品咖啡聯名推出的「煥彩新生禮盒」，象徵新春蛻變與萬物復甦，成為今年送禮的質感首選。這款禮盒的設計靈感取自雞蛋與春天花朵的形象，外盒以描圖紙包裹，猶如揭開新生面紗，展現豐富視覺驚喜。內含以六圈工法打造的經典原味與紅玉紅茶蛋捲，層層酥脆，濃郁蛋香交織微焦香氣，更特別加入深度烘焙的布朗尼脆餅，每一口都是幸福的滋味。搭配來自世界冠軍烘豆配方的白金烘焙咖啡，果酸茶香與熱帶水果的香氣層次豐富，餘韻悠長，讓這款禮盒不僅美味，更充滿傳遞新春祝福的儀式感。▲大武山牧場攜手歐客佬精品咖啡聯名推出「煥彩新生禮盒」 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理對於健康取向的禮品需求，大武山牧場聯合復興航棧推出的「福韻初昇禮盒」成為最貼心的選擇。名稱寓意福氣與希望的到來，禮盒設計以飛機窗外景色為靈感，增添旅行氛圍。內容包括靜岡抹茶蛋捲與法式可可蛋捲，搭配由五星主廚製作的杏仁與南瓜子瓦片，口感層次豐富，兼顧健康與美味，是探親送禮的絕佳選擇。▲大武山牧場聯合復興航棧推出的「福韻初昇禮盒」成為最貼心的選擇 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理家中有小孩的家庭也能找到適合的禮盒選擇。大武山牧場攜手紙箱王推出「火車蛋捲禮盒」，將童趣與美味完美結合。活潑的小雞設計搭配紙箱王的迴力小火車，讓孩子在享用經典原味蛋捲的同時，增添互動與趣味。每一根蛋捲都以AA級鮮蛋製成，厚實酥脆，符合健康標準且不含防腐劑，讓家長更放心。▲大武山牧場攜手紙箱王推出「火車蛋捲禮盒」，將童趣與美味完美結合 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理此外，人氣甜點濃厚雞蛋布丁今年也推出限定「日式焙茶布丁」口味，結合靜岡焙茶粉與北海道奶霜，細膩甜香令人沉醉。雙口味的綜合禮盒更是布丁控的首選，不論是親友聚餐還是節慶贈禮，都能讓每一口甜點成為難忘回憶。▲人氣甜點濃厚雞蛋布丁今年也推出限定「日式焙茶布丁」口味 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理

大武山牧場春節 線上預購與優惠活動

即日起於大武山牧場官網進行春節禮盒預購，可享早鳥優惠，禮盒多入任選最低 77 折起。

官網與蝦皮商城、Pinkoi、Momo 購物網、博客來、LINE 禮物等電商平台同步開放預購。

春節期間消費滿千贈送「年年武吉」精美紅包袋。

官網：https://dan-loo.tw/CJ3al



大武山牧場濃厚雞蛋布丁限量預購

濃厚雞蛋布丁與日式焙茶布丁禮盒限量預購中，享最低 83 折起。

限定：https://dan-loo.tw/pudding-pr



▲大武山牧場濃厚雞蛋布丁限量預購 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理



大武山牧場春節便利商店與量販通路活動

7-ELEVEN：12 月 11 日起推出「樂禮新春蛋捲禮盒」，內含經典原味與紅茶蛋捲。

全家便利商店：12 月 23 日起連續三週於各分店 LINE 群組限量團購「大武山-極鮮AA雞蛋20入禮盒」。

大潤發：1 月 3 日起全台門市限時販售春節限定禮盒與雞蛋商品。



▲大武山牧場春節便利商店與量販通路活動 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理



大武山牧場台北市集限定活動

2025年1月6日至2月9日，於台北忠泰樂生活3樓「鬧春有樂市」期間限定攤位。

現場販售多款蛋捲禮盒並提供驚喜優惠價。



▲大武山牧場台北市集限定活動 / 大武山牧場提供、WalkerLand窩客島整理