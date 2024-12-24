關島超市必買9選！到關島旅遊，不只要欣賞碧海藍天，還一定要到當地超市挖寶。無論是太平洋限定「湛藍Asahi啤酒」、超人氣的「關島辣椒醬」，還是擁有獨特配方的「關島琴酒GUAM1 Gin」，這些都是不可錯過的特色商品。此外，經典伴手禮如「夏威夷豆」、「GODIVA巧克力」以及帶有濃濃關島風情的咖啡粉，也深受遊客青睞。更有可愛的烤焦玩偶系列和現做午餐肉壽司等創意商品，讓人逛得停不下來。



▲▼關島超市必買9選！到關島旅遊，不只要欣賞碧海藍天，還一定要到當地超市挖寶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



01. 關島辣椒醬

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來關島不能錯過他們當地的辣椒醬！經典款「Drizzle 原味辣醬」結合了當地特有品種辣椒（Guafi）的獨特風味，並加入恰到好處的檸檬酸度，形成完美平衡的口感。不管是搭配披薩、炸雞、塔可，還是各種肉類、調酒都能很有變化，瞬間提升美味層次。



▲關島超市必買「Drizzle 原味辣醬」結合了當地特有品種辣椒，是當地不能錯過的伴手禮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



02. 關島啤酒

這瓶絕對不會買錯！關島啤酒上頭就印上了大大「GUAM」的字樣，喝起來有股柑橘類的香氣，配上啤酒的小麥味，整體而言相當清爽。有分成玻璃瓶與鋁罐裝兩種，在當地的24小時KMART超市、ABC Store都有販售，不過後者才有販售單罐包裝，前者一次就要買一手回家。



▲這瓶絕對不會買錯！關島啤酒上頭就印上了大大「GUAM」的字樣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



03. 太平洋限定Asahi啤酒

同樣也是啤酒，這款「太平洋限定Asahi啤酒」也別錯過！不同於前者僅限關島販售，這款在帛琉、關島皆可以買到。藍色的包裝讓人有種海島的愜意感，喝起來比起一般喝到的Asahi，更為清爽可口。不過販售通路比較少，僅有在KMART超市才有看到。



▲關島超市必買「太平洋限定Asahi啤酒」這款在帛琉、關島皆可以買到​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



04. 關島琴酒 GUAM1 Gin

如果不喜歡低濃度的酒感，「關島琴酒 GUAM1 Gin」也是個不錯的選擇！基底融合了 8 種草本植物，以及關島本地種植的卡拉曼橘皮。將其混合後手工研磨，充分釋放其獨特的香氣，並進行蒸餾。酒鬼們來到關島，怎麼能不帶這瓶回家分享呢。



▲如果不喜歡低濃度的酒感，「關島琴酒 GUAM1 Gin」也是個不錯的選擇​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

05. 夏威夷豆

說到關島，一定很多人會提到「夏威夷豆」這個伴手禮！在當地幾乎每家商店都有販售，無論是小包裝、罐裝、袋裝或瓶裝通通都有，還有些會加工成夏威夷豆巧克力。如果是要買回家分送給親友，建議大家可以直接到超市買大包裝會比較便宜。



▲說到關島，一定很多人會提到「夏威夷豆」這個伴手禮​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



06. GODIVA巧克力

此外，當地導遊也相當推薦這邊的「GODIVA巧克力」，不只有相當多元的包裝造型，以及各種口味，買來送禮也相當有誠意。不過如果依照不同匯率來看，其實GODIVA巧克力在關島買不一定會比較便宜；不過如果是要買回家分送親朋好友，那也不妨可以帶個台灣沒有的包裝回家。



▲關島超市必買「GODIVA巧克力」當地導遊也相當推薦​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

07. 關島咖啡粉

想不到關島也有咖啡粉！一進到超市也可以看到印入眼簾的包裝，上面每個都印著「GUAM」的字樣，讓人不禁好奇葫蘆裡賣什麼藥。而這邊咖啡口味相當多元，包裝也相當漂亮，有著關島當地的標誌，喜歡咖啡的朋友，推薦大家可以買回家沖泡看看。



▲想不到關島也有咖啡粉！一進到超市也可以看到印入眼簾的包裝​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



08. 午餐肉蛋壽司

最後，蠻神奇的一件事，關島這邊的超市不同於台灣、日本或韓國，顯少販售熱食類的商品。不過如果來到ABC Store，是可以找到這款「午餐肉蛋壽司」。超大一塊午餐肉配上雞蛋，以及整顆像是飯糰大小的壽司米，吃起來超級有飽足感。不過這個不能帶回台灣，請直接在當地品嚐。



▲來到關島超市ABC Store，是可以找到這款「午餐肉蛋壽司」​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

09. 烤焦系列三麗鷗、哆啦A夢

不只夏威夷有，關島也有一系列的烤焦玩偶！這次在ABC Store有發現Hello Kitty、哆啦A夢等造型，關島堂吉訶德則有各種烤焦三麗鷗角色，每個造型都十分可愛，跟夏威夷也略有不同。不過這邊幾乎每家超市都可以看到，完全不用怕找不到。



▲▼不只夏威夷有，關島也有一系列的烤焦玩偶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

