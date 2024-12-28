玥老師在 Walker 占星教你趨吉避凶，獅子座忍住脾氣保護自己，雙子座不選邊站才最安全，射手座細心檢查耐心溝通。



牡羊座：守時守信，合作融洽

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢中上，但是在跟人互動方面需要多花心思，答應他人的承諾，一定要努力完成，以免被貼上不好的標籤。工作上盡力配合同事，讓彼此融洽合作。感情緣分尚可，別忘記在特殊節日安排驚喜，對方開心，自己也能省下煩惱。







金牛座：好好說話，贏得認同

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週記得多說好話，常看他人的優點可以讓你包容對方的不一樣。職場中更需要經營人際關係，幫你獲得主管同事的支持，因此得到升遷的機會。財運不錯，努力在工作表現，會有過人的成績，進而提高獎金收入。







雙子座：不選邊站，明哲保身

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，需要低調一點，特別是工作方面，遇到派系鬥爭的問題，不要發表自己的想法，保持中立才能遠離是非。在財運上，要重新檢視理財方向，改變方式讓你減少損失，感情緣分不錯，跟伴侶來場小旅行，重溫激情。







巨蟹座：為愛煩惱，柔性提醒

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請小心，容易跟伴侶有所爭執，明明是關心卻總是因為意見不合引起雙方的衝突。發揮柔性的特質，替對方著想才能得到好的回應。財運不佳，腳踏實地完成自己負責的任務就好，暫時別做發財夢。







獅子座：忍住脾氣，別惹麻煩

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢會有一些麻煩找上門，不管在工作上還是生活中都少管他人的閒事，與人溝通時也要克制自己的脾氣，別因為急性子變成代罪羔羊。財運不錯，靜下心來研究理財資訊，讓你找到賺錢的新方法。







處女座：抓住機會，理財投資

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，金錢運勢旺，善用分析資訊的你，把握時機以增加獲利。工作方面，容易因為太過緊張反而無法正常表現。記得碰到挑戰時，別給自己太多壓力，盡力就好。感情緣分佳，有問題跟伴侶討論，有助於突破盲點。







天秤座：力不從心，邊走邊看

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢受到磁場的干擾，讓你對什麼事情都沒有動力，很容易引發負面的想法，這段時間避免做重大的決定，有機會出門走走，就算放空發呆都好，等待心情恢復，生活和工作也會慢慢上軌道。







天蠍座：突破瓶頸，發展順心

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢轉強，用樂觀的態度看待問題，自然能吸引貴人幫忙。職場上也不用太擔心，有機會跟前輩們請教學習，增加其他發展的可能，試著轉換跑道或是開發新的工作模式，你會有意想不到的收穫。







射手座：細心檢查，耐心溝通

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢變動大，工作方面無法按照你的規劃進行，有關財務跟合約的事情需要多檢查幾次，以免發生資料疏漏等問題。感情緣分尚可，兩個人容易因為立場不同產生爭執，耐心溝通才能找到彼此之間的平衡點。







摩羯座：外緣運強，聯絡感情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢佳，趕快打開通訊錄，跟朋友聯絡感情，分享近況後，互相成為彼此的貴人。工作表現一般，別太在意旁人的眼光，堅持自己的原則，在崗位上努力，等待日後有機會，能闖出自己的一片天。







水瓶座：注意健康，設定提醒

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢略有不足，由於免疫力下降，需要特別注意健康狀況，出門在外注意保暖。這段時間工作表現及格就好，設定行事曆提醒，預防自己忘東忘西。財運一般，多觀察市場趨勢，先評估風險後再投入資金。







雙魚座：桃花開了，發展戀情

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週桃花朵朵開，展現自信吸引異性的目光，單身的朋友可以趁著假日，多參加活動，認識新的對象，有助於早日脫單。工作的發展，還有進步空間，努力跟上團體的腳步，就能省下許多煩惱跟心力。



所有的相遇都是命中註定好，珍惜身邊的每個緣分，別讓自己心中留下遺憾。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。