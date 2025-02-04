新年還沒決定去哪玩？先喝一口鮮茶道，讓你彷彿直接置身異國！鮮茶道推出全新「異國奶茶系列」，三款經典異國奶茶「英倫奶茶」、「泰式奶茶」、「印度香料奶茶」，活動期間加入鮮茶道官方LINE帳號，就能領取「印度香料奶茶」、「英倫奶茶」、「泰式奶茶」專屬$10元折價券，偷偷告訴你3/1-3/31還有免費加料券！天啊，這麼多優惠讓飲料控們隨時都有鮮茶道的好茶陪伴！
三款異國奶茶都是以鮮茶道自豪的現點現淬新鮮好茶為基底茶，以獨特Espresso純淬工法泡出茶葉真實香氣，「英倫奶茶」喝起來溫和甜美，是由現淬新鮮紅茶結合溫潤奶香，打造出細膩高雅風味與絲滑口感，喝得出英倫高貴氣質，奶茶控一定要喝！
台灣人熱愛的「泰式奶茶」，鮮茶道也精心調配出最適合台灣人的口味，香甜濃郁與新鮮茶香調和，飽滿香氣與口感讓人彷彿置身在泰國曼谷街頭，超療癒超chill～～
經典印度茶飲「印度香料奶茶」，鮮茶道結合茶葉清香與香料濃鬱，打造層次分明又巧妙融合的豐富口感，醇厚的奶香伴隨著香料的一絲辛辣，超級順口好喝又特別，沒喝過印度香料奶茶的人一定要喝喝看！
現在加入鮮茶道官方LINE，2月4日至2月28日會發送「印度香料奶茶」、「英倫奶茶」、「泰式奶茶」專屬$10元折價券，享受新鮮好茶更優惠！喝不過癮別擔心！3月1日至3月31日，鮮茶道官方LINE還會發送免費加料券，點「印度香料奶茶」、「英倫奶茶」、「泰式奶茶」都能夠加料，口感更豐富！一連串的優惠活動送不完，鮮茶道用滿滿誠意陪你一起迎接2025年，享受異國奶茶新年更開心！
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