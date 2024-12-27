在寒冷的冬季，日本各地都將呈現出獨特的冬季風情。日本的阪急交通社近日公布，日本人最最嚮往的冬季絕景排行榜。如果你想知道除了輕井澤以外的必訪名勝，一定要看這篇！

第1名：鄂霍次克海流冰（北海道）

在所有冬季美景中，北海道的鄂霍次克海流冰以近四成的支持率奪得榜首。每年二月中旬至三月上旬，廣闊的鄂霍次克海上漂浮著磅礴的流冰，形成震撼人心的壯麗景致。遊客可以選擇在網走或紋別乘坐破冰船，近距離感受巨大冰塊的震撼，或是在神秘的知床半島上漫步於流冰之上，體驗極地般的奇妙景象。







第2名：鑽石星塵（北海道）

緊隨其後的是北海道的另一項自然奇觀——鑽石星塵。這種罕見的自然現象需要零下十度以下的氣溫，以及無風、適度濕度等嚴苛條件才能形成。當天空中的水氣凝結成細小的冰晶，就會在陽光照射下閃閃發光，宛如鑽石粉末，非常殺底片。十勝地區和富良野是觀賞這一奇景的最佳地點。



第3名：白川鄉雪景（岐阜縣）

第三名的白川鄉雪景將我們帶到了岐阜縣。這處世界文化遺產以其獨特的合掌建築聞名，當白雪覆蓋整個山村時，彷彿走進了童話世界。特別是在一月到二月的夜間點燈活動期間，燈光映照在積雪與古老建築上，呈現出濃厚的和風美感。







第4名：藏王樹冰（山形縣）

山形縣的藏王樹冰則以其獨特的「雪怪」形態搶占第四名。這些被冰雪覆蓋的常綠針葉樹呈現出怪誕而神秘的姿態，吸引著無數遊客搭乘纜車前來朝聖。每年十二月到二月是觀賞樹冰的最佳時節。







第5名：小樽運河雪景（北海道）

第五名回到北海道，小樽運河的冬季風情同樣令人難忘。歷史悠久的石造倉庫在白雪映襯下別具韻味，而當夜幕低垂，古老的瓦斯燈更為雪景增添了一份復古浪漫。每年二月的「小樽雪燈之路」更是不容錯過的年度盛事。







第6名：阿寒湖霜之花（北海道）

在12月至3月的阿寒湖，當氣溫、風向、雪和冰的條件都適合時，可以看到像花朵般的冰晶「霜之花」。宛如白色花朵在湖面綻放的夢幻景象，作為寒冷地區特有的罕見自然現象而廣受歡迎。建議參加導覽團，探訪這片神秘的景觀。



第7名：白金藍池雪景（北海道）

並列第七的是兩處截然不同的景點：白金藍池與兼六園。白金藍池以其夢幻的鈷藍色水面聞名，冬季時與白雪形成強烈對比。每年11月至4月期間還有夜間燈光秀，雪、池水和落葉松倒影交織成的景致絕對不容錯過。







第8名：兼六園雪吊（石川縣）

日本三大名園之一的石川縣兼六園，在11月至3月期間會進行雪吊，以保護樹木免受積雪重量的損害。雪吊是北陸冬季的風物詩，以其幾何美感著稱。兼六園以精心設計的雪吊展現日本庭園藝術的精髓，特別是著名的唐崎松雪吊，更是冬季庭園美學的代表作。



第9名：天橋立雪景（京都府）

由兩處名勝並列。京都府的天橋立全長約3.6公里的沙洲披上白雪後，呈現出有別於其他季節的靜謐之美，從北側的傘松公園或南側的天橋立景觀台以「股覗」姿勢觀看的話，彷彿能看到白色巨龍騰雲駕霧的夢幻景象。







第9名：銀山溫泉雪景（山形縣）

山形縣的銀山溫泉以其懷舊的木造建築群和溫泉街景，在飄雪時節營造出濃厚的大正浪漫氛圍，近年更因被傳聞是多部動畫的取景地，而備受關注。這些冬季絕景各具特色，展現了日本在嚴寒季節的獨特魅力。快把這篇分享給所有你想一起去日本賞雪的朋友！

