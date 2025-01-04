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日系咖啡控愛了！侘寂風台中咖啡館「Tomorrow Coffee Roasters」，手沖咖啡配可麗露。

台中咖啡 Tomorrow Coffee Roasters
2025-01-04 21:00:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「Tomorrow Coffee Roasters」是藏在台中黎明新村巷弄的侘寂風咖啡館，在一排民宅之中、黑色系日式風格顯得格外醒目，甫開幕之際便引發了一波IG打卡熱潮，不僅眾多網美、咖啡控特地前來朝聖，亦深得在地居民喜愛，不時會來喝手沖咖啡搭配可麗露。

▲▼侘寂風的台中咖啡館Tomorrow Coffee Roaster民宅之中格外顯眼 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Tomorrow Coffee Roasters」為兩層樓日式咖啡館，並以黑色為主色系，風格沈穩內斂，頗具質感。不過座位數較有限，一樓有4席吧檯座，二樓則僅有一張大約可坐12人的大長桌、沒有獨立的雙人和四人座位，比較適合以純粹品嚐咖啡為目的的咖啡控，若想與親友談心建議另尋其他更加適合的台中咖啡館。

▲▼坐在Tomorrow Coffee Roasters吧檯坐可以直擊手沖咖啡過程、並與咖啡師交流 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


坐在「Tomorrow Coffee Roasters」一樓吧檯座可以直擊咖啡師沖煮咖啡的過程，且這裡的咖啡師都相當親切好客、樂於與咖啡控交流相關知識，若是成為熟客，更有機會品嚐隱藏版的咖啡豆；除了咖啡之外，亦有供應可麗露、費南雪以及鬆餅可以搭配享用。

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▲許多咖啡控都會專程來台中朝聖Tomorrow Coffee Roasters的手沖咖啡 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


Tomorrow Coffee Roasters店家資訊

地址：台中市南屯區干城街198巷20號
電話： 04 2251 7386

 

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