「Tomorrow Coffee Roasters」是藏在台中黎明新村巷弄的侘寂風咖啡館，在一排民宅之中、黑色系日式風格顯得格外醒目，甫開幕之際便引發了一波IG打卡熱潮，不僅眾多網美、咖啡控特地前來朝聖，亦深得在地居民喜愛，不時會來喝手沖咖啡搭配可麗露。



▲▼侘寂風的台中咖啡館Tomorrow Coffee Roaster民宅之中格外顯眼 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





Tomorrow Coffee Roasters店家資訊

「Tomorrow Coffee Roasters」為兩層樓日式咖啡館，並以黑色為主色系，風格沈穩內斂，頗具質感。不過座位數較有限，一樓有4席吧檯座，二樓則僅有一張大約可坐12人的大長桌、沒有獨立的雙人和四人座位，比較適合以純粹品嚐咖啡為目的的咖啡控，若想與親友談心建議另尋其他更加適合的台中咖啡館。▲▼坐在Tomorrow Coffee Roasters吧檯坐可以直擊手沖咖啡過程、並與咖啡師交流 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝坐在「Tomorrow Coffee Roasters」一樓吧檯座可以直擊咖啡師沖煮咖啡的過程，且這裡的咖啡師都相當親切好客、樂於與咖啡控交流相關知識，若是成為熟客，更有機會品嚐隱藏版的咖啡豆；除了咖啡之外，亦有供應可麗露、費南雪以及鬆餅可以搭配享用。推薦閱讀： 新開幕台中燒肉！「京燒肉」Fine Dining標準打造A5和牛套餐，管家式桌邊服務。 ▲許多咖啡控都會專程來台中朝聖Tomorrow Coffee Roasters的手沖咖啡 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：台中市南屯區干城街198巷20號

電話： 04 2251 7386