一年一度的農曆新年來臨，象徵團圓與歡聚的佳節，總是少不了象徵歡樂與喜悅的啤酒陪伴。日本銷售第一的啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今年再次以創意與藝術為核心，攜手屢獲殊榮的日本知名紙模型大師寺田尚樹，為全球華人帶來一份別具意義的「ASAHI SUPER DRY寺田模型限定版」新年祝福，以嶄新的方式迎接2025年的蛇年。



▲日本銷售第一的啤酒品牌ASAHI SUPER DRY2025限定款 / ASAHI SUPER DRY提供、WalkerLand窩客島整理



ASAHI SUPER DRY此次與寺田尚樹合作，延續品牌一貫注重創新與傳統文化結合的精神。寺田尚樹以其知名的1/100縮小比例技術，設計了一款融合品牌元素與新年意象的紙模型套裝。此系列的設計以ASAHI SUPER DRY的銀灰色與鮮黃色為基調，點綴象徵農曆新年的紅色，打造出具有藝術感的蛇年限定包裝。模型內容包含啤酒麥芽、蛇形圖案、農曆燈籠與象徵團聚的圓桌，甚至還加入了親友交流的對話框與充滿現代感的DJ台，完整展現團圓歡聚的節日氛圍。



▲ASAHI SUPER DRY此次與寺田尚樹合作，延續品牌一貫注重創新與傳統文化結合的精神 / ASAHI SUPER DRY提供、WalkerLand窩客島整理

這款「寺田模型限定版」包裝特別為亞太地區市場量身打造，包括台灣、中國大陸、港澳、泰國、新加坡及越南等地限量販售。ASAHI SUPER DRY希望透過這次與寺田模型的聯名合作，將日本當代藝術的魅力與新年的喜悅結合，成為年節聚會中不可或缺的重要元素。▲這款「寺田模型限定版」包裝特別為亞太地區市場量身打造 / ASAHI SUPER DRY提供、WalkerLand窩客島整理寺田尚樹是紙模型品牌「寺田模型」的創辦人，品牌核心在於將建築模型縮小為1/100比例的創意設計，並透過紙材取代傳統塑膠模型，以細膩工藝展現當代日本精神。寺田老師指出，建築模型中的小人是靈感的起點，並為這些小人取名為「原器君」。這些迷你角色象徵創作的自由與多樣性，每個人都可以將模型材料重新組裝，打造專屬於自己的藝術世界。▲▼ / ASAHI SUPER DRY提供、WalkerLand窩客島整理寺田模型與日本歷史悠久的福永紙工合作，提供模型製作的彈性與創造力，讓消費者能以自己的方式參與設計過程。寺田模型官網還設有分享平台，供愛好者上傳自己的作品，體現出創意無界限的精神。寺田尚樹認為，模型的價值不僅在於精緻，更在於展現個人的世界觀。此次聯名合作，讓ASAHI SUPER DRY與寺田模型共同打造出兼具傳統文化與現代創意的藝術品。它不僅是一份啤酒，也是一份象徵新年祝福的藝術禮物，為新年的歡聚增添無限色彩。▲ASAHI SUPER DRY攜手紙模型大師寺田尚樹，迎接蛇年祝福 / ASAHI SUPER DRY提供、WalkerLand窩客島整理

ASAHI SUPER DRY 通路資訊與LINE會員活動

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家樂福/大潤發：ASAHI SUPER DRY 350ml，消費滿額加贈蛇年限定版迷你收納車乙組

楓康/菸酒專賣店等連鎖通路：ASAHI SUPER DRY 350mlx6入，加贈蛇年限定版290ml啤酒杯乙只



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