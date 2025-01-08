喜歡日系麵包、日本美食，就不能錯過「銀座仁志川」，這家來自日本東京銀座的高級吐司專賣店，將於2025年1月10日在台北東區正式開設了其首家台灣分店，並為台灣的吐司愛好者帶來了一場前所未有的味覺饗宴。這間以精緻吐司而聞名的品牌，將其創新技術與獨特工藝帶入台灣，讓人一嚐便能感受到來自日本銀座的優雅與高品質。
▲喜歡日系麵包、日本美食，就不能錯過「銀座仁志川」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
對於「銀座仁志川」來說，高人氣不僅僅在於其使用的頂級原物料，還有創新的製作技術。店內的明星商品「定番高級吐司」，選用了頂級的加拿大小麥粉與北海道生奶油，搭配純發酵奶油及水谷養蜂園的天然蜂蜜，並結合由鹼性離子水製成的麵糰，這使得吐司不僅口感極為細緻，還帶有濃郁的麥香與奶香，入口後彈性十足，細膩的質地令人驚豔。鹼性離子水的獨特性質能有效促進奶油乳化和小麥粉糊化，讓酵母產生更多的二氧化碳，從而製作出具有優異彈性與柔軟感的吐司，成為消費者津津樂道的美味。
▲「定番高級吐司」選用了頂級的加拿大小麥粉與北海道生奶油 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
同時，開幕首月，「銀座仁志川」台灣分店還推出了限定口味的「奇異果風味餡吐司」，這款吐司將奇異果的酸甜與白豆沙的回甘巧妙結合，創造出一種既清新又溫潤的味道，無論是吐司邊還是餡料，都帶來了豐富層次感。這款奇異果吐司每日限量50個，僅在1月10日至1月14日間販售，希望能吸引台灣的麵包控、甜點控的目光，也要成為打動消費者的第一道必吃美食。
▲台灣分店還推出了限定口味的「奇異果風味餡吐司」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
除了經典的吐司口味，銀座仁志川還在台灣分店推出了兩款特色抹醬，分別是由日本料理名店「くろぎ」的主理人黑木純設計的「生抹茶蜜」，以及由米其林三星主廚神田裕行監製的「阿波黃金柚子蜜」。這兩款抹醬各具特色，抹茶蜜將甜味與鹹味完美平衡，展現出抹茶的獨特韻味；而柚子蜜則融合了德島名產木頭柚子和白味噌，帶來一股別具一格的和風口感，令每一口吐司更加豐富。
▲日本料理名店「くろぎ」的主理人黑木純設計的「生抹茶蜜」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
並且在未來的日子裡，銀座仁志川將繼續秉持其「食當令」的理念，每月推出限定口味的「月初旬吐司」，讓每個月的吐司都充滿新鮮感。除了創新的口味，銀座仁志川還積極尋求跨界合作，在台灣首店開幕後，預告將推出由日本巧克力大師土屋公二監製的情人節限定「頂級巧克力吐司」。這款巧克力吐司以蔓越莓、橙皮與高品質的牛奶巧克力與黑巧克力製作而成，將為情人節增添一份甜蜜與浪漫。
▲由日本巧克力大師土屋公二監製的情人節限定「頂級巧克力吐司」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
為了讓台灣的消費者能夠完整地享受到這些頂級吐司的細緻香醇，銀座仁志川還提供了最佳的品嚐建議。在吐司剛出爐時，最好撕下一口大小逐塊享用，這樣能最直接品味吐司的絲滑感與濃郁香氣；第二天，吐司的甜味會更加濃郁，此時搭配一杯咖啡或紅酒最為適宜；第三天，將吐司稍微加熱，外酥內軟的口感會讓人驚豔不已；如果到了第四天仍未食用完畢，可以將吐司冷凍保存，一週內回烤依然能品嚐到新鮮的味道。
▲為了讓台灣的消費者能夠完整地享受到這些頂級吐司的細緻香醇 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理
銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店
地址：台北市大安區敦化南路1段228號1樓
電話：02-2752-8883
營業時間：每日10:00-20:00(國定假日依官方
定番高級吐司
每份810g±2g／售價360元
月初旬吐司(1月份)奇異果風味餡
每份600g±2g／售價400元；每日限定50條，限於1月10日至1月14日販售
頂級巧克力吐司
每份2顆吐司，共440g±2g／售價550元；情人節限定，每日限定50條，限於2月10日至2月14日販售
▲銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店店面 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理