喜歡日系麵包、日本美食，就不能錯過「銀座仁志川」，這家來自日本東京銀座的高級吐司專賣店，將於2025年1月10日在台北東區正式開設了其首家台灣分店，並為台灣的吐司愛好者帶來了一場前所未有的味覺饗宴。這間以精緻吐司而聞名的品牌，將其創新技術與獨特工藝帶入台灣，讓人一嚐便能感受到來自日本銀座的優雅與高品質。



▲喜歡日系麵包、日本美食，就不能錯過「銀座仁志川」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理



對於「銀座仁志川」來說，高人氣不僅僅在於其使用的頂級原物料，還有創新的製作技術。店內的明星商品「定番高級吐司」，選用了頂級的加拿大小麥粉與北海道生奶油，搭配純發酵奶油及水谷養蜂園的天然蜂蜜，並結合由鹼性離子水製成的麵糰，這使得吐司不僅口感極為細緻，還帶有濃郁的麥香與奶香，入口後彈性十足，細膩的質地令人驚豔。鹼性離子水的獨特性質能有效促進奶油乳化和小麥粉糊化，讓酵母產生更多的二氧化碳，從而製作出具有優異彈性與柔軟感的吐司，成為消費者津津樂道的美味。



▲「定番高級吐司」選用了頂級的加拿大小麥粉與北海道生奶油 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理

同時，開幕首月，「銀座仁志川」台灣分店還推出了限定口味的「奇異果風味餡吐司」，這款吐司將奇異果的酸甜與白豆沙的回甘巧妙結合，創造出一種既清新又溫潤的味道，無論是吐司邊還是餡料，都帶來了豐富層次感。這款奇異果吐司每日限量50個，僅在1月10日至1月14日間販售，希望能吸引台灣的麵包控、甜點控的目光，也要成為打動消費者的第一道必吃美食。▲台灣分店還推出了限定口味的「奇異果風味餡吐司」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理除了經典的吐司口味，銀座仁志川還在台灣分店推出了兩款特色抹醬，分別是由日本料理名店「くろぎ」的主理人黑木純設計的「生抹茶蜜」，以及由米其林三星主廚神田裕行監製的「阿波黃金柚子蜜」。這兩款抹醬各具特色，抹茶蜜將甜味與鹹味完美平衡，展現出抹茶的獨特韻味；而柚子蜜則融合了德島名產木頭柚子和白味噌，帶來一股別具一格的和風口感，令每一口吐司更加豐富。▲日本料理名店「くろぎ」的主理人黑木純設計的「生抹茶蜜」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理並且在未來的日子裡，銀座仁志川將繼續秉持其「食當令」的理念，每月推出限定口味的「月初旬吐司」，讓每個月的吐司都充滿新鮮感。除了創新的口味，銀座仁志川還積極尋求跨界合作，在台灣首店開幕後，預告將推出由日本巧克力大師土屋公二監製的情人節限定「頂級巧克力吐司」。這款巧克力吐司以蔓越莓、橙皮與高品質的牛奶巧克力與黑巧克力製作而成，將為情人節增添一份甜蜜與浪漫。▲由日本巧克力大師土屋公二監製的情人節限定「頂級巧克力吐司」 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理為了讓台灣的消費者能夠完整地享受到這些頂級吐司的細緻香醇，銀座仁志川還提供了最佳的品嚐建議。在吐司剛出爐時，最好撕下一口大小逐塊享用，這樣能最直接品味吐司的絲滑感與濃郁香氣；第二天，吐司的甜味會更加濃郁，此時搭配一杯咖啡或紅酒最為適宜；第三天，將吐司稍微加熱，外酥內軟的口感會讓人驚豔不已；如果到了第四天仍未食用完畢，可以將吐司冷凍保存，一週內回烤依然能品嚐到新鮮的味道。▲為了讓台灣的消費者能夠完整地享受到這些頂級吐司的細緻香醇 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理

銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店

地址：台北市大安區敦化南路1段228號1樓

電話：02-2752-8883

營業時間：每日10:00-20:00(國定假日依官方

定番高級吐司

每份810g±2g／售價360元



月初旬吐司(1月份)奇異果風味餡

每份600g±2g／售價400元；每日限定50條，限於1月10日至1月14日販售



頂級巧克力吐司

每份2顆吐司，共440g±2g／售價550元；情人節限定，每日限定50條，限於2月10日至2月14日販售



▲銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店店面 / 銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理