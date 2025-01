冬季美食就一定不能錯過草莓系列甜點,「NO COFFEE」為了讓草莓控也可以在冬季品嚐到美味草莓系列美食,特別推出冬季限定新品「馥郁莓戀香酥可頌」與「熱紅酒咖啡」,要讓草莓控、咖啡控,在2025的冬季品嚐到最迷人、最暖心、最香甜的冬季限定草莓。



▲▼NO COFFEE冬季限定「馥郁莓戀香酥可頌 熱紅酒咖啡」必吃 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理



寒冷的冬季,最令人期待的莫過於能用溫暖的甜品與飲品拂去寒意。「NO COFFEE」為此精心設計了兩款秋冬限定新品「馥郁莓戀香酥可頌」與「熱紅酒咖啡」。香酥可頌以手工製作的頂級酥皮為基底,層層金黃的外皮酥脆可口,搭配內餡中香甜多汁的草莓與濃郁的卡士達醬,帶來口感與味道的雙重享受。一口咬下,酥脆與柔滑的對比令人驚艷,甜美的果香與濃郁的奶香交織,成為寒冬裡最令人難以抗拒的甜品。▲「馥郁莓戀香酥可頌」香酥可頌以手工製作的頂級酥皮為基底,層層金黃的外皮酥脆可口,搭配內餡中香甜多汁的草莓與濃郁的卡士達醬,帶來口感與味道的雙重享受 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理而熱紅酒咖啡則是一款充滿冬季氛圍的經典暖飲,品牌將紅酒的香料氣息與自家烘焙咖啡豆的醇厚風味完美結合,並加入肉桂、丁香等香料,帶來層次豐富又溫暖的口感。每一口都讓人感受到冬日特有的幸福與溫馨、每一口都能喝到幸福的味道。▲熱紅酒咖啡則是一款充滿冬季氛圍的經典暖飲,品牌將紅酒的香料氣息與自家烘焙咖啡豆的醇厚風味完美結合 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理除了冬季新品美食之外,「NO COFFEE」更為迎接2025蛇年的到來,推出年度限定驚喜之作「2025蛇年限定 日本群馬手工訂製高峰紅達摩」。這款鮮紅色達摩以日本傳統工藝結合現代設計美學,象徵新年的祝福與活力。其鮮明的紅色外觀代表著蛇年的吉祥與希望,手工製作的精緻細節彰顯出高度的藝術價值與收藏意義。「高峰紅達摩」是品牌多年來持續推出的限量收藏系列之一,深受設計迷與品牌忠實粉絲追捧。今年的蛇年版本更在寓意與設計細節上全面升級,展現品牌對工藝與美學的不懈追求。該商品將於2025年1月15日上午11點在品牌官網與門市同步限量開售,每隻帳號限購兩隻,售完為止。▲「高峰紅達摩」是品牌多年來持續推出的限量收藏系列之一 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

NO COFFEE冬季限定馥郁莓戀香酥可頌

售價:單顆$210。

供應時間:每日13:00後出爐,限量供應,售完為止。





NO COFFEE冬季限定熱紅酒咖啡

售價:每杯$180。

供應時間:1月15日起,全時段供應,售完為止。



NO COFFEE冬季限定 馥郁莓戀香酥可頌+熱紅酒咖啡限定組合

售價:組合優惠價$360。

供應時間:1月15日起,限量供應,售完為止。



NO COFFEE冬季限定 2025蛇年限定 日本群馬手工訂製高峰紅達摩 (限量販售)

開售時間:1月15日上午11:00。

販售渠道:官方網站與門市同步開售,每隻帳號限購兩隻。