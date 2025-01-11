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草莓可頌一定要吃！NO COFFEE冬季限定「馥郁莓戀香酥可頌 熱紅酒咖啡」必吃。

NO COFFEE 草莓可頌 冬季限定 咖啡
2025-01-11 07:13:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：NO COFFEE
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編輯 李維唐

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冬季美食就一定不能錯過草莓系列甜點，「NO COFFEE」為了讓草莓控也可以在冬季品嚐到美味草莓系列美食，特別推出冬季限定新品「馥郁莓戀香酥可頌」與「熱紅酒咖啡」，要讓草莓控、咖啡控，在2025的冬季品嚐到最迷人、最暖心、最香甜的冬季限定草莓。

▲▼NO COFFEE冬季限定「馥郁莓戀香酥可頌 熱紅酒咖啡」必吃 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理



寒冷的冬季，最令人期待的莫過於能用溫暖的甜品與飲品拂去寒意。「NO COFFEE」為此精心設計了兩款秋冬限定新品「馥郁莓戀香酥可頌」與「熱紅酒咖啡」。香酥可頌以手工製作的頂級酥皮為基底，層層金黃的外皮酥脆可口，搭配內餡中香甜多汁的草莓與濃郁的卡士達醬，帶來口感與味道的雙重享受。一口咬下，酥脆與柔滑的對比令人驚艷，甜美的果香與濃郁的奶香交織，成為寒冬裡最令人難以抗拒的甜品。

▲「馥郁莓戀香酥可頌」香酥可頌以手工製作的頂級酥皮為基底，層層金黃的外皮酥脆可口，搭配內餡中香甜多汁的草莓與濃郁的卡士達醬，帶來口感與味道的雙重享受 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

而熱紅酒咖啡則是一款充滿冬季氛圍的經典暖飲，品牌將紅酒的香料氣息與自家烘焙咖啡豆的醇厚風味完美結合，並加入肉桂、丁香等香料，帶來層次豐富又溫暖的口感。每一口都讓人感受到冬日特有的幸福與溫馨、每一口都能喝到幸福的味道。

▲熱紅酒咖啡則是一款充滿冬季氛圍的經典暖飲，品牌將紅酒的香料氣息與自家烘焙咖啡豆的醇厚風味完美結合 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

除了冬季新品美食之外，「NO COFFEE」更為迎接2025蛇年的到來，推出年度限定驚喜之作「2025蛇年限定 日本群馬手工訂製高峰紅達摩」。這款鮮紅色達摩以日本傳統工藝結合現代設計美學，象徵新年的祝福與活力。其鮮明的紅色外觀代表著蛇年的吉祥與希望，手工製作的精緻細節彰顯出高度的藝術價值與收藏意義。

「高峰紅達摩」是品牌多年來持續推出的限量收藏系列之一，深受設計迷與品牌忠實粉絲追捧。今年的蛇年版本更在寓意與設計細節上全面升級，展現品牌對工藝與美學的不懈追求。該商品將於2025年1月15日上午11點在品牌官網與門市同步限量開售，每隻帳號限購兩隻，售完為止。

▲「高峰紅達摩」是品牌多年來持續推出的限量收藏系列之一 / NO COFFEE提供、WalkerLand窩客島整理

 

NO COFFEE冬季限定馥郁莓戀香酥可頌

售價：單顆$210。
供應時間：每日13:00後出爐，限量供應，售完為止。


NO COFFEE冬季限定熱紅酒咖啡

售價：每杯$180。
供應時間：1月15日起，全時段供應，售完為止。


NO COFFEE冬季限定 馥郁莓戀香酥可頌+熱紅酒咖啡限定組合

售價：組合優惠價$360。
供應時間：1月15日起，限量供應，售完為止。


NO COFFEE冬季限定 2025蛇年限定 日本群馬手工訂製高峰紅達摩 (限量販售）

開售時間：1月15日上午11:00。
販售渠道：官方網站與門市同步開售，每隻帳號限購兩隻。

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