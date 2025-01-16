隨著2025年春季的到來，旅行成為人們放鬆身心的重要選擇，而行李箱作為旅途中不可或缺的裝備，其設計與功能越發成為時尚潮流的重要一環。知名品牌萬國通路eminent在新年度搶先推出升級版經典行李箱系列，特別是KK50-2與KK70系列，以全新色彩與設計重新詮釋旅行風格，為消費者提供美學與實用兼備的優雅選擇。|



▲萬國通路行李箱新升級！2025必備旅行箱款KK50-2與KK70全解析 / 萬國通路提供、WalkerLand窩客島整理



本次推出的KK50-2系列以丁香藍、燕麥奶、鴿子灰與橄欖綠等柔和色調成為視覺亮點，低飽和色彩展現細膩與溫暖的質感，不僅緊扣2025早春潮流主題，亦能輕鬆搭配針織衫、毛衣與襯衫等療癒系穿搭，輕鬆打造旅行中的高級感造型。而針對不同旅行需求，KK50-2與KK70系列更在結構設計上實現突破。



20吋的KK70專為商務差旅設計，其滿版前開設計使取物更加便捷，內建16吋筆電專屬隔層與多功能收納空間，能滿足高效商務旅行需求。相較之下，24吋與28吋的KK50-2則是家庭出遊與長途旅行的理想之選。箱體採用德國Makrolon 100%純PC材質，不僅堅固抗撞擊且輕盈耐用，內部升級雙層防爆拉鍊與防水布料，讓收納更安全可靠。



全新系列亦在細節上展現出高端工藝，例如滑順靜音輪為旅行中的移動提供絕佳體驗，無論是穿梭於繁忙機場還是行走於石板小徑，都能輕鬆無憂。同時，橢圓形新Logo的採用強調品牌對簡約與品質的追求，進一步提升整體辨識度與時尚感。



作為台灣最具代表性的行李箱品牌，萬國通路eminent再度展現其在產品研發上的領先實力。此次KK50-2與KK70的全新升級，不僅在外觀上迎合時尚潮流，更通過功能性創新滿足現代旅行者多元化的需求。無論是商務人士、旅遊達人還是家庭旅行者，都能在這系列產品中找到最契合自身需求的選擇。隨著春季出遊熱潮的到來，這兩款行李箱注定成為2025年旅行裝備的主角。



▲萬國通路行李箱新升級！2025必備旅行箱款KK50-2與KK70全解析 / 萬國通路提供、WalkerLand窩客島整理

KK70前開式商務 登機箱

顏色：黑、酷灰、橄欖綠、燕麥奶、鴿子灰、丁香藍

尺寸：20吋

價格：NT$8,380



KK50-2 前開可擴 充防爆拉鍊箱

顏色：黑、酷灰、橄欖綠、燕麥奶、鴿子灰、丁香藍

尺寸、價格：24吋 NT$9,580、28吋 NT$10,880、28.5吋 NT$11,580



