調酒迷飛新加坡一定要衝「Long Bar」喝杯「新加坡司令」！1887年由Sarkies四兄弟攜手於新加坡成立了一家以 Stamford Raffles爵士之名命名的酒店，從僅有10間客房的規模，日漸發展成代表性的新加坡酒店。而「莱佛士酒店」的老酒吧「Long Bar」同樣在新加坡歷史擁有舉足輕重的地位，知名調酒「新加坡司令」（Singapore Sling）正是源自於此。



▲新加坡酒吧推薦Long Bar，為調酒「新加坡司令」發源地/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Long Bar為新加坡傳奇酒吧，隸屬莱佛士酒店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新加坡司令於1915年由「Long Bar」的華裔調酒師嚴崇文（Ngiam Tong Boon）所發明，彼時女士在公共場合飲酒有失禮儀，才華洋溢的嚴崇文索性以琴酒、君度橙酒、櫻桃酒、鳳梨汁、青檸檬汁以及紅石榴糖漿等，調製出看似果汁的粉色系調酒，成功讓大眾接受洋溢少女心的「新加坡司令」成為女性專屬調酒。▲新加坡酒吧Long Bar每日皆座無虛席、一嚐新加坡司令的旅客不計其數/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Long Bar會招待每組客人整袋麻布袋的帶殼花生/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝如今，「新加坡司令」早已不是女性限定調酒，全球調酒迷、不分男女來新加坡旅遊都會來「Long Bar」喝上一杯。根據當日的調酒師表示，平均一天可賣出900杯「新加坡司令」！此外，「Long Bar」還有個趣味的傳統，每組座位都會招待一袋裝滿花生的麻布袋，而花生殼直接丟在地板上即可。因此在小酌過程中，不時會聽到花生殼被踩碎的聲響，這也是在新加坡傳奇酒吧獨有的體驗。推薦閱讀： 最狂的新加坡海南雞飯！米其林必比登推薦「天天海南雞飯」，地獄廚神也吃過。 ▲花生殼直接丟在地板上是Long Bar的傳統特色/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲不少調酒迷來Long Bar會體驗展示用的手動搖酒機拍照留念/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Long Bar店家資訊

地址：1 Beach Rd, 新加坡 189673

電話：+65 6412 1816