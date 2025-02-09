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一杯20元！台南飲料店「品佳菊花茶」整罐紅茶只要50，菜單通通銅板價。

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2025-02-09 20:05:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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一杯20元！台南飲料店「品佳菊花茶」就在海安路轉角，整罐紅茶只要50，菜單通通銅板價，是台南飲料相當平價又划算的選擇；而這邊飲料的口味更是老闆對古早味的堅持，有著老台南的味道，不少在地人來這邊，都是一罐一罐地帶回家呢。
▲▼一杯20元！台南飲料店「品佳菊花茶」就在海安路轉角，菜單通通銅板價 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼一杯20元！台南飲料店「品佳菊花茶」就在海安路轉角，菜單通通銅板價 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼一杯20元！台南飲料店「品佳菊花茶」就在海安路轉角，菜單通通銅板價 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「品佳菊花茶」店面藏身於熱鬧的海安路與大勇街交叉口，是一間低調卻歷史悠久的飲料店。這間小小的涼水攤不僅販售招牌菊花茶，還有紅茶、冬瓜茶與蜜茶，全品項皆為銅板價，最便宜一杯只要20元，大瓶裝紅茶更是只需50元。

推薦閱讀：基隆元祖級的飲料店！一杯30元就開喝，傳承四代、在地76年老字號「五秴菊花茶」大熱天一定要來一杯。
▲台南「品佳菊花茶」店面藏身於熱鬧的海安路與大勇街交叉口，是一間低調卻歷史悠久的飲料店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台南「品佳菊花茶」店面藏身於熱鬧的海安路與大勇街交叉口，是一間低調卻歷史悠久的飲料店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

特別是在炎炎夏日，來上一杯冰涼的菊花茶，既解渴又退火，難怪成為許多台南人從小喝到大的回憶。此外他們家經典的品項也別錯過！選用茶葉熬煮的「紅茶」香氣濃郁，一整罐只要50元，比一般手搖飲還划算；還有以傳統古法熬煮的「冬瓜茶」，獨特的蜂蜜調和的「蜜茶」，合喜歡自然甘甜的朋友可別錯過。
▲台南飲料推薦「品佳菊花茶」推薦菜單：紅茶 $50（瓶）、菊花茶 $30（杯） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台南飲料推薦「品佳菊花茶」推薦菜單：紅茶 $50（瓶）、菊花茶 $30（杯） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


所有飲品皆可選擇杯裝或瓶裝，不少熟客都習慣直接整罐帶走，既能分享，也能慢慢品味這份純粹的古早味。在連鎖手搖飲當道的今天，「品佳菊花茶」仍然堅持用最簡單的方式，帶來最純粹的美味。無論是在地人還是觀光客，經過台南海安路時，不妨來杯冰涼的菊花茶，感受這份來自老台南的溫度與味道。
▲台南飲料推薦「品佳菊花茶」推薦菜單：紅茶 $50（一瓶） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台南飲料推薦「品佳菊花茶」推薦菜單：紅茶 $50（瓶） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

台南飲料推薦 品佳菊花茶

地址：台南市中西區大勇街12號
營業時間：08:00–20:00；週三公休

 

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品佳菊花茶

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place台南市中西區大勇街12號
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