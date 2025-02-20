新加坡酒吧競爭激烈，每間酒吧都有其特色調酒和迷人之處！其中，窩客島特別推薦「Jigger & Pony」，常年名列前茅亞洲50大酒吧與世界50大酒吧的榜單之中，2024年為亞洲50大酒吧第三名、世界50大酒吧第五名，是調酒控展開新加坡酒吧之旅的絕佳選擇。



▲新加坡酒吧推薦Jigger & Pony，在世界50大酒吧、亞洲50大皆名列前茅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Jigger & Pony的多人沙發座/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

2012開幕的「Jigger & Pony」，以用來倒酒的雙錐量器作為酒吧名稱，調酒師表示創辦人藉此象徵酒吧調製酒飲的創意與精準度。之後於2018年進駐新加坡酒店Amara Singapore一樓，酒吧入口低調藏在大廳旁，每日下午4點營業時間一到，前來朝聖世界50大酒吧常勝軍的調酒迷便魚貫而入。而每晚6點至7點半為「Jigger & Pony」Happy Hour，這段時間部分調酒可享優惠價。▲Jigger & Pony最受歡迎的調酒為Yuzu Whisky Sour ，每月狂銷1300杯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Jigger & Pony的粉色系調酒Rum Berry Mule，特別受女性調酒迷推崇/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Jigger & Pony」的酒單設計如同一本時尚雜誌，圖文並茂、排版賞心悅目，一定要嘗試的是自2016年以來便深受歡迎至今的Yuzu Whisky Sour ，將經典威士忌酸酒改良、融合了柚子醬，每個月狂銷1300杯！Rum Berry Mule則是以萊姆酒為基底，結合草莓、檸檬汁與薑汁啤酒的粉色系調酒，尤其受女性調酒迷歡迎。推薦閱讀： 新加坡司令發源地！調酒迷必衝傳奇新加坡酒吧「Long Bar」，喝新加坡司令配整袋花生。 ▲杯墊也藏有設計巧思，雙方角度來看都是Jigger & Pony/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Jigger & Pony店家資訊

地址：165 Tg Pagar Rd, Amara Hotel, 新加坡 088539

電話：+65 9621 1074