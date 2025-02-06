飛神戶多一個選擇！星宇航空2/5式宣布，將於4月18日與神戶機場國際線航廈同步啟用台北－神戶與台中－神戶兩條全新航線，成為首家直飛神戶的國籍航空公司。該航線將以A321neo客機執飛，提供台北至神戶每週三班、台中至神戶每週七班的定期航班。為慶祝這一歷史時刻，星宇航空更特別安排4月18日增班台北－神戶來回航班，與首批旅客共同見證神戶機場國際線的全新篇章。



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▲星宇航空2/5式宣布，將於4月18日與神戶機場國際線航廈同步啟用台北－神戶與台中－神戶兩條全新航線 / 星宇航空提供、WalkerLand窩客島整理



神戶作為日本的重要港口城市，以其獨特的異國風情和豐富的觀光資源吸引無數遊客。除了擁有「日本甜點之城」的美譽，當地還鄰近許多著名景點，如溫泉愛好者必訪的有馬溫泉，以及擁有壯麗自然景觀與在地美食的淡路島。此外，神戶緊鄰大阪與京都，是京阪地區的交通樞紐，預計在2025年舉行的世界博覽會，也讓神戶成為國際旅客的熱門進出選擇。透過星宇航空的新航線，旅客可選擇從神戶入境探索關西，再從大阪或高松離境，打造更靈活的旅遊行程。



▲神戶作為日本的重要港口城市，以其獨特的異國風情和豐富的觀光資源吸引無數遊客 / 星宇航空提供、WalkerLand窩客島整理

同時星宇航空再加碼攜手各大旅行社推出以神戶為起點的深度旅遊行程，最低價格36,800元起，涵蓋京阪神與四國的經典景點，如京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，讓旅客輕鬆暢遊關西的歷史文化與自然風光。可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期及雄獅旅遊等業者皆已開放預訂。此外，為慶祝神戶航線的開航，星宇航空聯手玉山銀行推出專屬優惠，自2025年2月5日至3月31日，持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App購買台灣飛往神戶的機票，輸入優惠代碼「ESUKB1500」即可享1,500元折扣，限量2,000名旅客。▲同時星宇航空再加碼攜手各大旅行社推出以神戶為起點的深度旅遊行程 / 星宇航空提供、WalkerLand窩客島整理同時在機上服務方面，星宇航空持續提供高品質飛行體驗，並與日系保養品牌資生堂國際櫃合作，推出尊榮級的「極上御藏」系列護膚禮品。該系列採用源自世界遺產高野山的「延命草」成分，能有效提升肌膚修護與抗氧化能力。首航日當天，台北與台中出發的商務艙旅客將獲贈「極上御藏」系列套組，而在4月份搭乘台北／台中至神戶航線的商務艙旅客，亦可獲得「極上御藏」經典三件組。此外，自4月1日至5月17日，搭乘星宇航空日本航線的所有旅客，憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。▲為慶祝神戶航線的開航，星宇航空聯手玉山銀行推出專屬優惠 / 星宇航空提供、WalkerLand窩客島整理



星宇航空神戶航線啟航日期

2024年4月18日，與神戶機場國際線同步啟用



星宇航空神戶航班資訊（A321neo客機執飛）

台北至神戶，每週三班

台中至神戶，每週七班

4月18日特別增班台北至神戶來回航班



星宇航空神戶航線旅遊資訊

神戶為關西交通樞紐，鄰近京都、大阪、奈良等地

必訪景點包括有馬溫泉、淡路島、姬路城、北野異人館、南京町等



星宇航空神戶航線聯名卡優惠（限量兩千名）

活動期間：2025年2月5日至3月31日

適用卡別：玉山星宇航空聯名卡

折扣金額為一千五百元，需於星宇航空官網或App訂購台灣出發至神戶機票並輸入優惠代碼ESUKB1500



星宇航空神戶航線資生堂國際櫃機上禮遇

四月十八日首航日，首航商務艙旅客獲贈極上御藏系列套組

四月份內搭乘商務艙旅客贈送極上御藏經典三件組

四月一日至五月十七日，搭乘星宇航空日本航線全艙等旅客憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮



星宇航空官網 https://www.starlux-airlines.com

影片連結 https://www.youtube.com/watch?v=hNYXSct9J6o