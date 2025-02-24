必去新加坡景點名單肯定會有「新加坡動物園」！新加坡四大動物園、世界十大動物園之一的「新加坡動物園」佔地26公頃，擁有超過300種物種，總共約有2,800隻哺乳類動物、飛禽以及爬蟲類，並且可以欣賞海獅和狐猴表演，餵食大象、白犀牛等，是大小朋友都會深深喜歡的新加坡景點。



▲新加坡景點推薦新加坡動物園，為世界十大動物園之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲在新加坡動物園可以近距離觀察美洲豹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「新加坡動物園」精心設計自然棲息地，確保每種野生動物都能擁有寬廣又舒適的生活環境，遊客也能安全地近距離觀察動物，如：美洲豹、斑鬣狗、長頸鹿等。其中，在脆弱森林區域更是和動物們零距離，數種鳥類、蝴蝶、蝙蝠等都在此自由飛翔，環尾狐猴可能就坐在你腳邊。▲新加坡動物園為每一種野生動物精心打造寬廣的自然棲息地/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡動物園的脆弱森林區域和蝴蝶、鳥類、蝙蝠與環尾狐猴等動物零距離/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「新加坡動物園」部分動物可以付費參與餵食體驗，如大象、斑馬、白犀牛、長頸鹿等，另外在邵氏基金表演劇場每日也有海洋動物表演和雨林大反擊表演可以免費欣賞。入場不妨先查詢好每種動物餵食體驗時段以及表演時間，讓「新加坡動物園」一日遊更加充實！此外，行動不便者或是親子旅遊來「新加坡動物園」都不用擔心，園內有免費遊園車可以搭乘，讓大家可以節省體力、盡情觀賞動物。推薦閱讀： 新加坡旅遊推薦！搭乘「新加坡河遊船」遊覽新加坡景點，魚尾獅、濱海灣金沙酒店等一趟滿足。 ▲餵食大象是新加坡動物園數一數二的熱門體驗/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡動物園的邵氏基金表演劇場有海獅表演/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新加坡動物園資訊

營業時間：8:30~18:00

地址：80 Mandai Lake Rd, 新加坡 729826



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▲新加坡動物園的遊園車可以免費搭乘，輕鬆遊覽動物園/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲新加坡動物園的紅毛猩猩舒適地享受午後時光/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲新加坡動物園原野非洲區除了獅子、斑鬣狗之外，還有長頸鹿和斑馬/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲餵食大象是新加坡動物園的熱門體驗之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡動物園的每種動物都擁有自然又舒適的居住環境/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡動物園的脆弱森林區域和蝴蝶、鳥類、環尾狐猴等零距離/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡動物園也能看見可愛的企鵝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝