連鎖現烘咖啡品牌 CAMA CAFE 宣布限時優惠，即日起至 2 月 10 日，透過 CAMA CAFE 會員 APP 選購極厚乳系列飲品提貨券，享有買六送一優惠。去年升級上市的極厚乳系列，以濃郁奶油起司風味擄獲不少咖啡控，今年更在唯一的補班日前推出寄杯優惠，讓通勤族、辦公室咖啡愛好者都能輕鬆儲值，享受更順口醇厚的咖啡體驗。



▲CAMA CAFE 極厚乳寄杯優惠 / CAMA CAFE提供、WalkerLand窩客島整理



極厚乳系列是 CAMA CAFE 近年最受歡迎的飲品之一，將品牌經典的拿鐵、奶茶與可可歐蕾全面升級，加入獨特的極厚乳，打造滑順厚實的口感。其中「極厚乳三層拿鐵」最受歡迎，以義式濃縮、鮮奶與極厚乳層層堆疊，帶來豐富口感；「海鹽焦糖極厚乳拿鐵」則融合鹹甜交錯的風味，讓味覺層次更上一層樓。此外，還有「熟香紅茶極厚乳奶茶」、「可可歐蕾極厚乳」等選擇，無論是咖啡迷還是奶茶控，都能找到自己喜歡的風味。



▲CAMA CAFE 極厚乳買六送一 / CAMA CAFE提供、WalkerLand窩客島整理

CAMA CAFE 極厚乳寄杯優惠資訊

這次的買六送一優惠僅適用於 CAMA CAFE 會員 APP 的「寄杯領取」功能，適合平時習慣喝咖啡的上班族一次囤貨，每款飲品每種組合最多可購買兩組。透過官方 APP 購買不僅方便快捷，也能確保優惠價格與兌換彈性。對於喜愛極厚乳系列的粉絲來說，這波限時活動無疑是入手的最佳時機，趕緊趁機寄杯，讓工作更有動力。推薦閱讀： 無咖啡因飲料新選擇！再睡5分鐘「梔梔蕎麥歐蕾」1元加料喝起來。 ▲CAMA CAFE 極厚乳系列優惠 / CAMA CAFE提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至 2 月 10 日

優惠內容：透過 CAMA CAFE 會員 APP 選購極厚乳系列飲品提貨券，享買六送一優惠

適用品項：極厚乳三層拿鐵、卡布奇諾極厚乳、微韻極厚乳拿鐵、海鹽焦糖極厚乳拿鐵、熟香紅茶極厚乳奶茶、可可歐蕾極厚乳

購買方式：限 CAMA CAFE APP「寄杯領取」功能，每款飲品每種組合最多可購買兩組

詳細活動辦法：依門市公告與 CAMA CAFE APP 說明為主