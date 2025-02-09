日本本州北陸地區的富山縣，以壯麗的立山連峰與富山灣聞名，而隱藏在這片山海之間的朝日町，更是一座擁有豐富自然景觀與人文風情的魅力小鎮。無論是春季櫻花、鬱金香與油菜花交織出的「春日四重奏」，還是能夠尋找翡翠原石的翡翠海岸，亦或是歷史悠久的Batabata茶文化與溫暖人心的Tara湯，這裡處處都是值得旅人探索的驚喜，展現出北陸地區獨特的魅力。



▲朝日町的絕景「春日四重奏」 / 日本富山縣朝日町提供、WalkerLand窩客島整理



每年四月，朝日町迎來最夢幻的景色，被譽為「春日四重奏」的奇景在這裡展開。吉野櫻、鬱金香與油菜花同時綻放，整片花田在殘雪尚存的朝日岳與白馬岳襯托下，構成一幅令人屏息的春日畫卷。這裡的「櫻花隧道」更是夢幻至極，漫步其中，耳邊傳來雲雀鳴唱，微風吹拂著片片花瓣，彷彿置身童話世界，成為旅人一生必訪的賞花勝地。這場春日限定的視覺盛宴，讓每一位造訪的旅人都能感受到大自然的奇蹟。



▲春日四重奏於日出之景 / 日本富山縣朝日町提供、WalkerLand窩客島整理

朝日町的翡翠海岸則是日本少數能夠撿拾翡翠原石的地方，也因此成為攝影與探險愛好者的最愛。這片被選為「日本百大海灘」的礫石海岸，擁有獨特的自然寶藏，旅人可以在這裡尋找翡翠，感受大自然贈與的美麗石頭。朝日町曾是日本重要的玉石加工地，這裡的玉石文化流傳至今，見證著日本玉石工藝的發展。無論是日出時分的金色光輝，還是夕陽落下時的浪漫色調，翡翠海岸都散發出迷人的魅力，成為旅途中最值得細細品味的一站。▲翡翠海岸，這片被選為「日本百大海灘」的礫石海岸，擁有獨特的自然寶藏 / 日本富山縣朝日町提供、WalkerLand窩客島整理除了令人驚嘆的自然景觀，朝日町也擁有獨特的飲食與文化體驗。當地流傳數百年的Batabata茶，是一種具有歷史與文化底蘊的後發酵茶。旅人可以在當地的傳承館體驗這項傳統飲茶文化，親手攪打出細緻泡沫，品味茶湯的獨特風味。這種茶的名稱來自日文「batabata」，意指攪拌時的慌亂模樣，展現出當地居民代代相傳的生活智慧。這杯溫潤的茶湯不僅是一種味覺享受，更蘊含著日本人對待茶文化的細膩態度，讓人一試難忘。說到朝日町的美食，不可錯過的還有當地著名的Tara湯。這道以鱈魚為主的鄉土料理，使用大塊鱈魚、魚肝與白子（shirako）搭配味噌熬煮，濃郁的湯頭帶來極致的鮮美口感。這道料理源於漁民的妻子們，為迎接遠航歸來的丈夫所製作的暖心湯品，至今仍深受當地人與旅客喜愛。「Tara湯街道」上林立著多間餐廳，無論是寒冷的冬季或涼爽的夏日，都能在這裡品嚐到這碗溫暖的湯品，感受漁村特有的樸實與溫情。擁有400年歷史的小川溫泉元湯，更是旅途中不可錯過的療癒之地。這座歷史悠久的溫泉，被譽為「藥師佛聖水」，傳說能夠保佑健康與生育。這裡的溫泉設施完善，包含可遠眺溪流的室內大浴場、隱藏於山林間的露天洞穴浴池，以及充滿日式風情的檜木露天浴池，讓旅人在四季更迭的自然美景中，徹底放鬆身心。特別是在冬季，當雪花飄落在溫泉池邊，營造出夢幻般的景致，泡上一池熱湯，更是人生一大享受。▲如同鏡子般映照出周遭景象的「鏡み田」，給人一種優美的靜謐感 / 日本富山縣朝日町提供、WalkerLand窩客島整理朝日町的魅力，在於它將大自然的壯麗與歷史文化完美交織，無論是春日花海、翡翠海岸的寶石奇緣，還是傳統茶文化與漁村料理，每一個角落都蘊藏著獨特的故事。這裡四季皆美，春天賞櫻、夏天逐浪、秋天品茶、冬天泡湯，每個季節都有不同的風情，讓旅人無論何時造訪，都能收穫難忘的回憶。下一次計畫日本旅行，不妨將朝日町納入行程，來一場與自然共鳴、與文化交織的難忘旅程。▲朝日町的小川溫泉元湯已有400年的歷史，被譽為「藥師佛聖水」的溫泉更是泡了能保佑生育的傳聞 / 日本富山縣朝日町提供、WalkerLand窩客島整理

日本富山縣朝日町推薦景點

春日四重奏 – 櫻花、鬱金香、油菜花與殘雪山景交織的夢幻春景。

翡翠海岸 – 日本百大海灘，可親自尋找珍貴翡翠原石。

Batabata茶體驗 – 擁有悠久歷史的後發酵茶，體驗傳統泡茶方式。

Tara湯街道 – 以鱈魚、魚肝與白子熬煮的當地特色暖湯。

小川溫泉元湯 – 400年歷史的秘境溫泉，享受溪谷與雪景風光。