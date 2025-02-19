從公館搬到西門町！西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」由法國老闆親手打造，150元蘋果派比手掌還大，整體CP值相當高。而這家曾經隱身於公館巷弄，當時就已經相當受甜點控們的歡迎，而現在悄悄搬遷至西門町，台北的甜點控們趕緊跟上。



▲西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」150元蘋果派比手掌還大，整體CP值相當高 / 布列塔尼法國烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理



▲從公館搬到西門町！西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」由法國老闆親手打造 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

西門町美食 布列塔尼法國烘焙坊

原本藏身於公館的「布列塔尼法國烘焙坊」，新店面靠近捷運西門站，位在西門超級商業大樓裡面，要從「成都楊桃冰」旁邊的巷弄進去才找得到，地點相當神秘。店內依舊保持著溫馨樸實的氛圍，開放式的工作檯面讓顧客能夠直接看到甜點製作過程。推薦閱讀： 你的卡皮巴拉在噴煙！調酒、無酒精飲品都能選，西門町酒吧「沫調啤 More beer」再出新招，水豚控趕緊筆記。

▲原本藏身於公館的「布列塔尼法國烘焙坊」新店面靠近捷運西門站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲「布列塔尼法國烘焙坊」開放式的工作檯面讓顧客能夠直接看到甜點製作過程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「布列塔尼法國烘焙坊」的甜點種類豐富，招牌蘋果派一上架便經常秒殺。這款蘋果派以手工酥脆塔皮為基底，鋪上滿滿的新鮮蘋果切片，再撒上杏仁片與焦糖醬，口感層次豐富且甜而不膩，難怪成為店內熱銷款。此外，「檸檬塔」、「巧克力塔」與「培根鹹派」也是許多顧客的心頭好。▲西門町美食「布列塔尼法國烘焙坊」推薦菜單：蘋果派 $150、培根鹹派 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝搬遷至西門町後，「布列塔尼法國烘焙坊」不僅延續了原有的高品質甜點，也讓更多人能夠輕鬆品味這份來自布列塔尼的法式溫暖。想要品嚐正宗法式甜點的朋友，不妨前往西門町新店，一嚐這份法國人親手製作的美味吧。▲想要品嚐正宗法式甜點的朋友，不妨前往西門町新店，一嚐這份法國人親手製作的美味吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市萬華區中華路一段144號第51號區一樓

營業時間：10:00–22:00

西門町美食 布列塔尼法國烘焙坊 推薦菜單

推薦菜單：蘋果派 $150、培根鹹派 $150、巧克力塔 $110