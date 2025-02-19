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從公館搬到西門町！「布列塔尼法國烘焙坊」150元蘋果派比手掌還大，法國人開的甜點店。

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2025-02-19 21:19:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

從公館搬到西門町！西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」由法國老闆親手打造，150元蘋果派比手掌還大，整體CP值相當高。而這家曾經隱身於公館巷弄，當時就已經相當受甜點控們的歡迎，而現在悄悄搬遷至西門町，台北的甜點控們趕緊跟上。

▲西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」150元蘋果派比手掌還大，整體CP值相當高 / 布列塔尼法國烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理
▲從公館搬到西門町！西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」由法國老闆親手打造 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲從公館搬到西門町！西門外帶甜點店「布列塔尼法國烘焙坊」由法國老闆親手打造 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



原本藏身於公館的「布列塔尼法國烘焙坊」，新店面靠近捷運西門站，位在西門超級商業大樓裡面，要從「成都楊桃冰」旁邊的巷弄進去才找得到，地點相當神秘。店內依舊保持著溫馨樸實的氛圍，開放式的工作檯面讓顧客能夠直接看到甜點製作過程。

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原本藏身於公館的「布列塔尼法國烘焙坊」新店面靠近捷運西門站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲原本藏身於公館的「布列塔尼法國烘焙坊」新店面靠近捷運西門站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「布列塔尼法國烘焙坊」開放式的工作檯面讓顧客能夠直接看到甜點製作過程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「布列塔尼法國烘焙坊」開放式的工作檯面讓顧客能夠直接看到甜點製作過程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「布列塔尼法國烘焙坊」的甜點種類豐富，招牌蘋果派一上架便經常秒殺。這款蘋果派以手工酥脆塔皮為基底，鋪上滿滿的新鮮蘋果切片，再撒上杏仁片與焦糖醬，口感層次豐富且甜而不膩，難怪成為店內熱銷款。此外，「檸檬塔」、「巧克力塔」與「培根鹹派」也是許多顧客的心頭好。
▲西門町美食「布列塔尼法國烘焙坊」推薦菜單：蘋果派 $150、培根鹹派 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲西門町美食「布列塔尼法國烘焙坊」推薦菜單：蘋果派 $150、培根鹹派 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

搬遷至西門町後，「布列塔尼法國烘焙坊」不僅延續了原有的高品質甜點，也讓更多人能夠輕鬆品味這份來自布列塔尼的法式溫暖。想要品嚐正宗法式甜點的朋友，不妨前往西門町新店，一嚐這份法國人親手製作的美味吧。
▲想要品嚐正宗法式甜點的朋友，不妨前往西門町新店，一嚐這份法國人親手製作的美味吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲想要品嚐正宗法式甜點的朋友，不妨前往西門町新店，一嚐這份法國人親手製作的美味吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

西門町美食 布列塔尼法國烘焙坊

地址：台北市萬華區中華路一段144號第51號區一樓
營業時間：10:00–22:00

西門町美食 布列塔尼法國烘焙坊 推薦菜單

推薦菜單：蘋果派 $150、培根鹹派 $150、巧克力塔 $110

 

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布列塔尼法國烘焙坊

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