高粱老酒歷經陳化後不僅會使酒體口感更顯圓潤，有時更會出現無法透過人為釀造產製的特殊酒香，可說是酒饕們趨之若鶩的夢幻逸品！50度以上金高總代理商黑松公司在其獨有老酒熟成倉中，發現了天賜的奇蹟「煙燻風味」，歷經九年時間陳化、老天賞臉才誕生的特殊批次酒款「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，其所擁有前所未見、無法複製的「煙燻風味」，為金高三大傳奇風味再添第四味，亦成為繼「58金高千日醇－百味人蔘風味」後的天公酒2.0！「58金高千日醇－萬象煙燻風味」2月12日起於 7-ELEVEN 開放預購，全台各地酒類專賣店陸續開賣，建議售價890元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

▲黑松於獨有老酒熟成倉中，驚喜發現帶有天賜奇蹟煙燻香氣的58金高千日醇－萬象煙燻風味

58金高年度鉅獻！九年老酒驚現天公賞賜的奇蹟風味

58金高去（2024）年首度推出「58金高千日醇－百味人蔘風味」，獨特百味蔘香引爆超高話題度，而日前黑松在獨有的老酒熟成倉中，歷經九年時間陳化的某些特殊批次老酒意外發現了天賜奇蹟、前所未有的獨特煙燻風味。「58金高千日醇－萬象煙燻風味」開創出繼金高三大秘藏風味「泡泡膠」、「人蔘」、「葡萄」以外的第四傳奇風味！煙燻風味產生的原由是連釀酒師也無法解開的謎題，亦有傳聞認為源頭來自某次森林大火，帶有煙燻氣味的分子滲透周邊高粱田，於無形中成就出獨特煙燻調，而這特別的氣味長年在瓶中持續陳化後，經過時間淬鍊，展現出金高史無前例的煙燻香韻，可謂天賜的天公選酒。

▲獨特煙燻風味無法經由人工復刻，可謂老天賞臉方可得的「天公酒」

每一特殊批次綻放獨特煙燻香，珍稀風味錯過不再有

58金高千日醇透過獨特的老酒熟成倉，以全時溫溼度監控與微厭氧熟成環境提升陳化效果，使不同年份的千日醇老酒，隨著時間各自綻放迷人陳香，已經連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎肯定。這批特殊的天選之酒「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，匯聚了多種的煙燻風味層次，每一特殊批次在開瓶後所能感受到的煙燻香氣也隨之變幻，包含沉穩深邃的炭焙燻香、宛如置身火爐邊的柴燒暖香，或是迷人的鍋巴焦香等獨特煙燻味格，每次開瓶都能帶來截然不同的風味體驗。「58金高千日醇－萬象煙燻風味」搭配著酒釀及老麴香氣，未飲即能感受到酒體的濃厚；入口後，由千日醇九年以上老酒帶來的醇厚豐潤，再加上燻香與陳香、醬香建構出豐富層次，再讓圓潤酯感包裹舌腹收尾，與煙燻香建構出綿延尾韻。

▲匯聚多種煙燻風味層次，每一特殊批次開瓶後各自綻放不同的煙燻香氣

「58 金高千日醇－萬象煙燻風味」建議售價890元，即日起於7-ELEVEN開放預購，全台酒類專賣店陸續開賣（實際價格及庫存，依各通路為準）。特殊批次，限量上市，即刻入手品飲老天賞賜才有的的奇蹟高粱之味！欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans