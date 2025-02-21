來新加坡旅遊不僅能仰賴雙腳深入新加坡景點，也很推薦搭乘「新加坡河遊船」、走水路來認識新加坡，而且老少咸宜；「新加坡河遊船」由克拉碼頭展開、沿著新加坡河前進，途經浮爾頓酒店、魚尾獅廣場和濱海灣金沙酒店等，讓旅人以不同視角輕鬆遊覽新加坡知名景點。



▲新加坡旅遊推薦搭乘新加坡河遊船，輕鬆遊覽新加坡景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲新加坡河遊船上下船、售票窗口都在克拉碼頭/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「新加坡河遊船」搭乘地點和售票窗口皆位於克拉碼頭，起點與終點為同一處、沿途不開放上下船，航程大約40分鐘，船上會有英文語音導覽；船艙的戶外座位區雖然白天比較曬，但沒有遮蔽物、可以更全面地捕捉新加坡風景，幾乎所有旅人都搶著入座，因此若想在戶外座位「佔有一席之地」務必提早前往排隊。▲新加坡河遊船途經浮爾頓酒店和魚尾獅廣場等新加坡地標/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲搭乘新加坡河遊船，可以從水面上角度捕捉魚尾獅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「新加坡河遊船」途經浮爾頓酒店、魚尾獅廣場、濱海藝術中心、濱海灣金沙酒店、新加坡創始人萊佛士登陸遺址等標，讓旅人能愜意從水面上的視角捕捉這些新加坡地標。而「新加坡河遊船」在夜幕低垂後更加熱門，尤其是8點和9點的航班，因為多了欣賞濱海金沙酒店燈光秀的誘因。推薦閱讀： 親子必衝新加坡景點！聖淘沙直擊10隻海洋生物「S.E.A.海洋館」，世界最大水族館之一。 ▲新加坡河遊船經由濱海灣金沙酒店時，旅人紛紛舉起手機自拍留念/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲若是夜晚搭乘新加坡河遊船，有機會在水面上欣賞濱海灣金沙酒店燈光秀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新加坡河遊船資訊

購票/搭船地點：克拉碼頭（3 River Valley Rd, 新加坡 179024）

票價：新加坡幣28元（大約新台幣560元）