全台貓奴準備尖叫！新竹大魯閣湳雅廣場將於2月22日正式上演一場超現實的3D貓咪奇幻秀，這場視覺盛宴由韓國國際級影像技術團隊精心打造，透過全台最大規模的裸視3D技術，帶來無須配戴3D眼鏡的極致立體觀感。整個LED螢幕長達50公尺、高6公尺，讓可愛的虎斑貓「DD」彷彿穿越螢幕，與觀眾零距離互動。



▲貓奴必朝聖！新竹大魯閣超萌3D貓咪奇幻秀2/22貓之日開演 / 新竹大魯閣湳雅廣場提供、WalkerLand窩客島整理



為何特別選在2月22日舉行這場貓咪大秀？這一天被稱為「貓之日」，源於日文中數字「2」的發音與「にゃん」（喵）相似，在日本已成為全球貓奴的年度盛事。這次活動不僅讓貓奴們沉浸在超現實的貓咪冒險世界，更讓新竹成為今年「貓之日」最吸睛的朝聖地。



這次3D貓咪奇幻秀的主角「DD」是一隻活潑的虎斑貓，牠將在夢境中與一條淘氣的金魚展開一場令人屏息的追逐戰。故事從「DD」發現金魚開始，牠先是躲進氣球堆裡尋找，卻意外撲空，下一秒竟然飛向宇宙，變身為喵星人！在銀河間漂浮、翻滾，奮力追逐前方悠哉游動的金魚，彷彿將現實世界中貓咪追逐幻影的逗趣畫面搬上大螢幕。這場視覺饗宴不僅帶來超萌畫面，還搭配裸視3D技術，營造出超真實的沉浸感，讓人感覺「DD」隨時可能跳出螢幕，在眼前展開牠的冒險旅程。



▲這次3D貓咪奇幻秀的主角「DD」是一隻活潑的虎斑貓，牠將在夢境中與一條淘氣的金魚展開一場令人屏息的追逐戰 / 新竹大魯閣湳雅廣場提供、WalkerLand窩客島整理

裸視3D技術正席捲全球，從紐約時代廣場到東京澀谷，許多國際城市紛紛運用這項科技打造令人驚嘆的視覺體驗。這次大魯閣湳雅廣場攜手擁有豐富多媒體影像技術的韓國團隊，引進最先進的3D影像技術，讓台灣觀眾也能與國際同步，享受無須配戴3D眼鏡的震撼視覺效果。▲這場活動不只是單純的3D影片播放，還結合了社群互動。「曬貓行動」自開放徵件以來，已經吸引上千名貓奴熱情投稿可愛的毛小孩照片，這些萌照將在3D影片放映後輪播 / 新竹大魯閣湳雅廣場提供、WalkerLand窩客島整理這場活動不只是單純的3D影片播放，還結合了社群互動。「曬貓行動」自開放徵件以來，已經吸引上千名貓奴熱情投稿可愛的毛小孩照片，這些萌照將在3D影片放映後輪播，讓來自各地的貓咪登上全北台灣最大的LED螢幕，與全場觀眾共享喵星魅力。此外，活動期間每日17:00至22:00，每半點播放一次的「貓之夢幻」裸視3D秀，將連續帶來數位藝術與喵星文化的精彩結合。現場觀眾不僅能近距離感受震撼的視覺衝擊，還能拍照打卡，留下難忘回憶。▲故事從「DD」發現金魚開始，牠先是躲進氣球堆裡尋找，卻意外撲空，下一秒竟然飛向宇宙 / 新竹大魯閣湳雅廣場提供、WalkerLand窩客島整理



新竹大魯閣湳雅廣場「貓之夢幻」裸視3D放映資訊

時間：2025年2月22日(六)起，每日17:00-22:00，每半點播放乙次。

地點：大魯閣湳雅廣場（新竹市北區大雅路88號）

營業時間：週一至週五11:00-22:00；週六至週日10:30-22:00

注意事項：商場為寵物友善空間，歡迎攜帶寵物，請遵守寵物不落地原則。