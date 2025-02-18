「棒球的熱情來自球迷的支持」當台灣啤酒攜手棒球場上的拚搏象徵陳傑憲，一場充滿熱血與榮耀的應援行動正式展開。隨著棒球國際賽事進入倒數，台啤宣布全新品牌計畫，以「挺台灣棒球」為核心，驚喜邀請陳傑憲擔任品牌代言人，共同迎接中華隊的榮耀時刻。



▲台啤宣布全新品牌計畫，以「挺台灣棒球」為核心，驚喜邀請陳傑憲擔任品牌代言人，共同迎接中華隊的榮耀時刻 / 台灣啤酒提供、WalkerLand窩客島整理



台灣啤酒長年深耕台灣體育，深知棒球不只是場上對決，更是全民共有的熱血記憶。這次與陳傑憲的合作，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他那份不服輸的拚勁與對棒球的熱愛，與台啤的品牌精神完美契合。2024年中日冠軍戰中，他在揮出全壘打後，在胸前比出的空框動作，不僅感動無數球迷，也讓台灣菸酒公司董事長湯期安深受啟發，他笑言：「希望這個位置，可以讓台灣啤酒補上！」於是促成了這次代言合作。



為了迎接即將到來的世界棒球經典賽資格賽，台啤特別搶先釋出代言花絮影片，影片中，陳傑憲接住董事長手中拋出的金牌啤酒，象徵品牌精神的傳承與突破。他在鏡頭前向球迷喊話：「經典賽不見不散！」影片曝光後，立刻在球迷圈掀起熱烈討論，「四爺真的接下台啤代言了？」、「這次看球一定要配台啤！」成為社群熱議話題。



▲這次與陳傑憲的合作，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他那份不服輸的拚勁與對棒球的熱愛，與台啤的品牌精神完美契合 / 台灣啤酒提供、WalkerLand窩客島整理

談及拍攝過程，陳傑憲坦言，雖然在球場上早已歷經無數大場面，但面對鏡頭仍感到些許緊張。他特別重視每一個拍攝細節，因為深知球迷在觀賽時的情緒會隨著比賽起伏，而台啤往往是最好的觀賽夥伴。他表示：「棒球是台灣的驕傲，台啤則是最能陪伴球迷一起感受這份熱血的品牌。希望大家一起為中華隊加油，場上場下一起喝采！」除了代言人計畫，台啤也針對本屆經典賽資格賽推出一系列應援活動，讓球迷能夠更有參與感，與品牌一同熱血挺台灣。這次特別邀請ELL&s偶像女團擔任品牌好友，共同宣傳經典賽期間的「啤酒女孩」應援行動，讓觀賽氛圍更具話題性。▲陳傑憲表示：「棒球是台灣的驕傲，台啤則是最能陪伴球迷一起感受這份熱血的品牌。希望大家一起為中華隊加油，場上場下一起喝采！」 / 台灣啤酒提供、WalkerLand窩客島整理台啤更推出限量版0.5L「進擊台灣 Taiwan IN」金牌ONE啤酒，將於2月下旬在7-ELEVEN、全家便利商店、家樂福、美廉社、大潤發、愛買等通路限量開賣，讓球迷能夠透過行動支持中華隊。此外，「台啤啤酒女孩」也將於球場現身，身穿特製肩背式啤酒裝備，販售現壓18天台灣生啤酒，並加碼贈送限量應援毛巾，打造最具儀式感的觀賽體驗。球迷更可透過加入台啤LINE官方帳號，獲得金牌FREE 1罐或環保袋，享受邊喝台啤、邊挺中華隊的雙重樂趣。隨著經典賽台灣區資格賽將於2月21日至25日正式開打，台啤號召全台球迷一同為中華隊加油，期待台灣棒球再創高峰。陳傑憲也透露，自己在12強賽後便全力備戰，期待與新隊友們攜手拚搏，「希望能在場上有新的突破，也期待在比賽中與大家相見！」這場屬於棒球迷的盛事即將展開，台啤邀請所有球迷一起舉杯「喝金牌，拿金牌」，見證屬於台灣棒球的榮耀時刻。▲隨著經典賽台灣區資格賽將於2月21日至25日正式開打，台啤號召全台球迷一同為中華隊加油 / 台灣啤酒提供、WalkerLand窩客島整理

限量版「進擊台灣 Taiwan IN」金牌ONE啤酒

0.5L特別版包裝，2月下旬於 7-ELEVEN、全家便利商店、家樂福、美廉社、大潤發、愛買 等通路限量販售。



「台啤啤酒女孩」球場應援活動

啤酒女孩穿著特製肩背式啤酒裝備，在球場販售 現壓18天台灣生啤酒，並贈送 限量應援毛巾。



台啤LINE官方帳號募集活動

球迷於經典賽現場加入台啤LINE官方帳號，即可獲得 金牌FREE 1罐或環保袋，打造邊喝台啤邊挺中華隊的應援氛圍。