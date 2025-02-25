鶴茶樓新飲料搶攻奶蓋控的新歡！這次鶴茶樓直接帶來三款超特別的奶蓋飲品，滿足各種口味控。3/5 起推出全新「鶴氏奶蓋系列」，除了曾引發熱議的「芝麻糊奶蓋」回歸，這次還首度推出「泰奶奶蓋」和「杏仁奶蓋」，為飲料界帶來全新喝法。喜歡濃厚奶蓋口感的粉絲，這波真的不能錯過。同步加碼推出一日限定「第二杯半價優惠」，奶蓋控快衝。



▲鶴茶樓新飲料第二杯半價，新品推泰奶奶蓋、杏仁奶蓋、芝麻糊奶蓋 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理



▲鶴茶樓新飲料「杏仁奶蓋奶茶+杏仁凍」 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理

鶴茶樓 鶴氏奶蓋優惠

優惠時間：2025/3/5

優惠內容：鶴氏奶蓋系列任搭，第二杯半價。

注意事項：

1、每人限購兩組。

2、價低品項優惠，四捨五入計算。

3、限來店購買，外送/電話/線上預訂不適用。



鶴茶樓 鶴氏奶蓋系列

開賣時間：2025/3/5

品項：

泰奶奶蓋泰奶+泰奶凍 M80、L90

泰奶奶蓋泰奶 M65、L75

杏仁奶蓋奶茶+杏仁凍 M80、L90

杏仁奶蓋烏龍茶+杏仁凍 M75、L80

芝麻糊奶蓋奶茶+芝麻糊凍 M80、L90

芝麻糊奶蓋奶茶 M65、L75



奶蓋、配料加價購：

泰奶奶蓋、杏仁奶蓋、芝麻糊奶蓋 +$25

泰奶凍、杏仁凍、芝麻糊凍 +15