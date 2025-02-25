鶴茶樓新飲料搶攻奶蓋控的新歡！這次鶴茶樓直接帶來三款超特別的奶蓋飲品，滿足各種口味控。3/5 起推出全新「鶴氏奶蓋系列」，除了曾引發熱議的「芝麻糊奶蓋」回歸，這次還首度推出「泰奶奶蓋」和「杏仁奶蓋」，為飲料界帶來全新喝法。喜歡濃厚奶蓋口感的粉絲，這波真的不能錯過。同步加碼推出一日限定「第二杯半價優惠」，奶蓋控快衝。
▲鶴茶樓新飲料第二杯半價，新品推泰奶奶蓋、杏仁奶蓋、芝麻糊奶蓋 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
▲鶴茶樓新飲料「杏仁奶蓋奶茶+杏仁凍」 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
首推的「泰奶奶蓋」，可以說是泰奶控的終極夢幻飲品，這杯從基底、奶蓋到配料，全都是泰式奶茶製成。橘紅色澤的泰奶，搭配帶有八角與羅望子香氣的深焙紅茶粉，散發獨特異國風味。「泰奶凍」也同步回歸，讓整杯多了滑嫩 Q 彈的口感。另一款「杏仁奶蓋」，則是走台式經典風味，以懷舊杏仁茶搭配乳香濃郁的鮮奶油，打造成細膩滑順的杏仁奶蓋，入口帶著微甜堅果香，再加上手作杏仁凍，帶來雙重杏仁風味。
▲鶴茶樓新飲料「泰奶奶蓋泰奶+泰奶凍」 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
▲鶴茶樓新飲料「杏仁奶蓋烏龍茶+杏仁凍」 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
最後一定要提的就是回歸的人氣王「芝麻糊奶蓋」！鶴茶樓曾以香港經典甜品「芝麻糊」為靈感，打造濃郁的芝麻奶蓋與「芝麻糊凍」，這次完整復刻，雙層芝麻風味讓口感更豐富，每一口都是濃醇香氣，絲滑綿密的口感中還帶點細碎芝麻渣，讓咀嚼時更添層次感。這杯喝起來就像在喝液態芝麻糊，讓人忍不住一口接一口。全系列將在3/5開賣，並推出第二杯新品任選半價優惠，等於40元再多一杯奶蓋茶，奶茶控鬧鐘準備好衝去喝。
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▲鶴茶樓新飲料「芝麻糊奶蓋奶茶+芝麻糊凍」 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
鶴茶樓 鶴氏奶蓋優惠
優惠時間：2025/3/5
優惠內容：鶴氏奶蓋系列任搭，第二杯半價。
注意事項：
1、每人限購兩組。
2、價低品項優惠，四捨五入計算。
3、限來店購買，外送/電話/線上預訂不適用。
鶴茶樓 鶴氏奶蓋系列
開賣時間：2025/3/5
品項：
泰奶奶蓋泰奶+泰奶凍 M80、L90
泰奶奶蓋泰奶 M65、L75
杏仁奶蓋奶茶+杏仁凍 M80、L90
杏仁奶蓋烏龍茶+杏仁凍 M75、L80
芝麻糊奶蓋奶茶+芝麻糊凍 M80、L90
芝麻糊奶蓋奶茶 M65、L75
奶蓋、配料加價購：
泰奶奶蓋、杏仁奶蓋、芝麻糊奶蓋 +$25
泰奶凍、杏仁凍、芝麻糊凍 +15