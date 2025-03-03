說到高雄頂級料理，Ukai-tei Kaohsiung絕對是美食愛好者的口袋名單之一。這間來自日本的頂級餐廳，不只是一頓飯，更像是一場結合職人手藝與四季風景的藝術展演。今年三月，Ukai-tei Kaohsiung正式端出春季限定菜單，行政主廚今村高尚攜手料理長廣瀨晉平，以日本傳統與台灣在地風土為靈感，把春天的色彩、香氣與滋味搬上餐桌。從鐵板燒、西餐到懷石料理，每一款料理都像走進一幅春天畫作，讓人即使身在城市裡，也能感受到春回大地的鮮活氣息。





Ukai-tei Kaohsiung今年的春季鐵板燒套餐絕對值得納入你的美食清單。這次的菜單靈感，來自台灣春季盛產的蔬菜與海鮮，搭配主廚獨到的日本料理美學，讓每道菜不只是吃得出食材的原味，還能感受到春天那種剛甦醒的清新感。像是「明蝦 春蔬 櫻花香」，就把高山娃娃菜、山蘇、櫻桃蘿蔔這些春天代表蔬菜都聚在一起，搭配彈嫩的明蝦，再輕輕裹上以醃漬櫻花製成的櫻花泥，最後撒上櫻花粉，讓整道菜帶著粉嫩花香。每一口都像咬住春天的空氣一樣，清爽又帶點淡淡鹹香。如果選擇「高雄套餐」，前菜更升級成「澳洲龍蝦 魚子醬 櫻花香」，龍蝦的滑順口感配上魚子醬的濃郁海味，加上櫻花醬與酸奶帶出的細緻酸香，每一口都是春天裡的一場小冒險。



主菜部分也很有看頭。「炭烤牛舌 春之子 木之芽」把炭火燒烤的極致美味發揮到極限。牛舌厚切炙燒後，外層焦香迷人，裡面則保有Q彈肉汁，搭配當季最鮮的春香菇，香氣濃郁到彷彿整片森林都搬到餐桌上。點綴的木之芽則像畫龍點睛一樣，辛香帶點草本味，和牛舌的炭香融合出超迷人的春日風味。這些看似簡單的搭配，背後卻藏著職人對食材的極致尊重與講究。



如果偏愛西餐風格，Grill Ukai的春季菜單也準備好了。不用飛到東京或巴黎，在高雄就能感受到春天的法式優雅。前菜三選之一的「煙燻鮭魚 鮭魚卵 布列塔尼餅」最具代表性，鮭魚用櫻桃木慢慢燻香，柔和的煙燻味包裹住鮭魚的油脂香氣，再搭配初春小花苗與嫩葉，一口吃下去就是一幅春日花園的味道。特製布列塔尼餅帶著微酥口感，把鮭魚和蔬菜溫柔包裹，像春風吹過味蕾一樣舒服。另外兩道前菜也各有千秋。「北海道干貝 茴香 柳橙沙拉」走的是清爽派路線，檸檬水舒肥的干貝保有嫩Q口感，搭配茴香草本香氣與柳橙的酸甜果香，一口就讓人想起海邊春光。而「澎湖小卷 春時蔬 洋蔥莎莎」則用澎湖現撈小卷的鮮甜帶出南台灣的海洋春天，洋蔥莎莎則是點睛之筆，微酸又清爽，完美平衡整體風味。來到主食，「櫻花蝦御飯」堪稱海味控必點。選用東港產地直送的櫻花蝦，蝦香濃郁到每一口米飯都像在海裡打滾過一樣，再加上龍蝦與柴魚高湯的加持，整碗飯的鮮甜層次直接爆棚。酥炸櫻花蝦的脆口感更是亮點，讓整道料理有了雙重食感，一口氣吃完還會意猶未盡。如果想體驗最講究四季文化的日式饗宴，Ukai Kaiseki懷石料理的春季套餐絕對不能錯過。今年特別選用來自屏東的若牛蒡，這種食材在日本有「春天報到」的象徵意義，嫩嫩的莖與細細的根都是春天限定的珍寶。「黑羽土雞釜飯 若牛蒡 春筍」把若牛蒡從葉到根完整入菜，葉子用胡麻油炒過保留草本香，根部則與米飯同炊，帶出自然甘甜。黑羽土雞經過炭火炙燒，香氣濃厚到打開釜飯蓋的瞬間，整個春天的味道都撲鼻而來。而「章魚 櫻煮石燒 炸牛蒡」則用不同方式詮釋若牛蒡的魅力。若牛蒡炸成金黃酥脆的天婦羅，口感爽脆又帶點甘甜，搭配醬煮到粉嫩的章魚，海味與草香交織出意想不到的和諧。最後還有一款特別的「蒸籠散壽司」，這道菜不只是好吃，更藏著滿滿祝福。蝦象徵長壽、玉子代表財富，再搭上蟹絲與鮭魚卵的豐盛海味，每一口都像在吃春天的祝福一樣。

Ukai-tei鐵板燒

鐵板燒春季菜單：2025年3月5日起

以台灣當季春蔬與海鮮結合日本職人燒烤工藝，帶來春季限定炭香料理。

招牌推薦：「明蝦 春蔬 櫻花香」「高雄套餐：澳洲龍蝦 魚子醬 櫻花香」「炭烤牛舌 春之子 木之芽」。



Grill Ukai西餐

懷石料理春季菜單：2025年3月5日起

以法式料理手法展現春日輕盈風味，前菜三選一次呈現春天的多樣風貌。

招牌推薦：「煙燻鮭魚 鮭魚卵 布列塔尼餅」「北海道干貝 茴香 柳橙沙拉」「澎湖小卷 春時蔬 洋蔥莎莎」「櫻花蝦御飯」。



Ukai Kaiseki懷石料理

Grill Ukai西餐春季菜單：2025年3月6日起

承襲日本傳統，結合台灣在地食材，體現春季儀式感與旬味文化。

招牌推薦：「黑羽土雞釜飯 若牛蒡 春筍」「章魚 櫻煮石燒 炸牛蒡」「蒸籠散壽司」。

訂位方式

官網預訂：

https://silks.club/reserve_tc

電話訂位：

訂席專線 07-9730122

餐廳地址

Ukai-tei Kaohsiung：高雄市前鎮區中山二路199號（晶英國際行館內）