IKEA，將於2025年4月1日起調整宜家卡卡友權益。本次變更包含新增「新卡卡友禮」，以及調整生日優惠、免費租借工具與分期付款條件，並取消免費咖啡或飲品的福利。對於經常消費的卡友來說，這次改動將影響多項購物體驗，特別是生日禮從「主餐買一送一」改為「主餐第二件半價」，以及365天退換貨服務與零利率分期僅限特定卡別適用。
▲IKEA卡友優惠將在4/1 進行六大調整，包括生日月主餐買一送一也將取消/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲IKEA卡友優惠將在4/1調整/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
此次宜家卡調整的最大亮點之一，是新增「新卡卡友禮」，讓首次申辦宜家卡的會員可獲得專屬迎新禮。詳細禮品內容尚未公布。此外，宜家餐廳的生日禮也進行調整，原本的「主餐買一送一」改為「主餐第二件半價」。對許多喜愛逛宜家的卡友來說，每次購物時享用免費咖啡或飲品已成為習慣。
▲IKEA宜家卡卡友生日優惠「主餐買一送一」改成第二件半價 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
過去宜家提供所有顧客免費租借電鑽等工具的服務，未來則僅限宜家卡友才能享有。此外，分期零利率服務與365天退換貨政策，亦從原本適用所有顧客，改為僅限宜家卡與企業卡卡友才能享受。這意味著非會員或一般消費者將不再享有長期退換貨與分期優惠，未來若需購買大型家具或電器，辦理宜家卡將成為更具吸引力的選擇。
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▲IKEA免費租借電鑽等工具的服務4/1起 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
IKEA宜家卡權益變更
變更時間：2025/4/1 起
調整內容：
新增：「新卡卡友禮」（迎新禮內容待公布）
調整：生日禮「主餐買一送一」改為「主餐第二件半價」
調整：免費電鑽租借僅限宜家卡友適用
調整：分期零利率僅限宜家卡與企業卡卡友適用
調整：365天退換貨僅限宜家卡與企業卡卡友適用
取消：免費咖啡或飲品