IKEA，將於2025年4月1日起調整宜家卡卡友權益。本次變更包含新增「新卡卡友禮」，以及調整生日優惠、免費租借工具與分期付款條件，並取消免費咖啡或飲品的福利。對於經常消費的卡友來說，這次改動將影響多項購物體驗，特別是生日禮從「主餐買一送一」改為「主餐第二件半價」，以及365天退換貨服務與零利率分期僅限特定卡別適用。



▲IKEA卡友優惠將在4/1 進行六大調整，包括生日月主餐買一送一也將取消/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲IKEA卡友優惠將在4/1調整/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝