康橋慢旅迎來五週年，持續以旅行為媒介，串聯藝術與生活，為旅人帶來更多感動與故事。2025年特別推出「台南暖暖趖」企劃，攜手小犬工作室，透過溫暖俏皮的動物插畫，陪伴旅客深入探索台南，讓旅程增添更多療癒與驚喜。同時，康橋慢旅也與三牲工作室（Something Studio）攜手策劃「浪我送你回家」攝影展，以影像與插畫並行，為流浪動物發聲，希望讓更多毛孩有機會找到屬於自己的家。



▲2025年特別推出「台南暖暖趖」企劃，攜手小犬工作室，透過溫暖俏皮的動物插畫，陪伴旅客深入探索台南 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理



▲康橋慢旅也與三牲工作室（Something Studio）攜手策劃「浪我送你回家」攝影展，以影像與插畫並行，為流浪動物發聲，希望讓更多毛孩有機會找到屬於自己的家 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理

康橋慢旅五週年企劃「台南暖暖趖」聯名周邊發售

活動內容：推出 T-shirt、刺繡襪、托特包、明信片、海報等聯名周邊，結合小犬工作室的動物插畫，帶來療癒設計

購買方式：康橋慢旅現場販售



康橋慢旅五週年企劃「浪我送你回家」流浪動物攝影展

展覽日期：2025年2月26日（三）至5月31日（六）

展覽地點：康橋慢旅 1F 展覽空間（台南市民生路二段416號）

合作單位：康橋慢旅 × 三牲工作室 × 小犬工作室

展覽內容：

1、30幅流浪動物攝影作品，記錄臺南市動物之家灣裡站的毛孩身影

2、小犬工作室特製動物插畫裝飾展場，結合影像與藝術，提升沉浸式體驗

3、推廣流浪動物認養，喚起社會對動物議題的關注



康橋慢旅五週年企劃公益支持計畫

活動內容：康橋慢旅 × 小犬工作室聯名周邊銷售所得10%將捐贈至動物保護計畫，幫助更多流浪動物獲得照護與新家