康橋慢旅迎來五週年，持續以旅行為媒介，串聯藝術與生活，為旅人帶來更多感動與故事。2025年特別推出「台南暖暖趖」企劃，攜手小犬工作室，透過溫暖俏皮的動物插畫，陪伴旅客深入探索台南，讓旅程增添更多療癒與驚喜。同時，康橋慢旅也與三牲工作室（Something Studio）攜手策劃「浪我送你回家」攝影展，以影像與插畫並行，為流浪動物發聲，希望讓更多毛孩有機會找到屬於自己的家。
▲2025年特別推出「台南暖暖趖」企劃，攜手小犬工作室，透過溫暖俏皮的動物插畫，陪伴旅客深入探索台南 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
▲康橋慢旅也與三牲工作室（Something Studio）攜手策劃「浪我送你回家」攝影展，以影像與插畫並行，為流浪動物發聲，希望讓更多毛孩有機會找到屬於自己的家 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
這次「台南暖暖趖」企劃，不僅僅是插畫與旅行的結合，更延伸至日常生活，推出一系列聯名周邊商品，包括T-shirt、刺繡襪、托特包、明信片與海報，讓旅人能將這份溫暖帶回家，將旅途中的感動化為日常陪伴。所有聯名商品均可於康橋慢旅現場購買，為旅行留下獨特的紀念，也讓這份善意持續傳遞。
▲這次「台南暖暖趖」企劃，不僅僅是插畫與旅行的結合，更延伸至日常生活，推出一系列聯名周邊商品，包括T-shirt、刺繡襪、托特包、明信片與海報 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
與此同時，康橋慢旅1F展覽空間迎來「浪我送你回家」中途攝影展，本次展覽特別與三牲工作室合作，親赴臺南市動物之家灣裡站拍攝，透過鏡頭捕捉毛孩們的真摯模樣。這些流浪動物或許曾經歷過不安與徬徨，但在攝影師的視角下，牠們的眼神裡仍閃爍著希望。展覽時間自2025年2月26日至5月31日，透過30幅感動人心的攝影作品，邀請每一位來訪者重新認識流浪動物，給牠們一個被看見的機會。
▲康橋慢旅1F展覽空間迎來「浪我送你回家」中途攝影展，本次展覽特別與三牲工作室合作，親赴臺南市動物之家灣裡站拍攝，透過鏡頭捕捉毛孩們的真摯模樣 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
這場攝影展的另一大亮點，是小犬工作室的參與，以溫暖的動物插畫妝點展場，串聯影像與藝術，讓觀者在欣賞攝影作品的同時，也能透過畫作感受從相遇到陪伴的美好過程。「浪我送你回家」不只是攝影展，更是一場充滿情感的對話，希望能喚起更多人對流浪動物的關注，進一步推動認養行動，為牠們帶來新的開始。
▲康橋慢旅五週年企劃「浪我送你回家」流浪動物攝影展 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
臺南市動物之家灣裡站長年致力於收容、醫療照護、絕育與認養推廣，透過志工的努力，幫助毛孩們適應人類的環境，提高領養機會。本次展覽的核心理念，正是希望更多人能夠走進收容所，親身感受這些毛孩的溫暖，進而為牠們開啟新的人生篇章。每一幅攝影作品，都是一個生命的故事，展現牠們最純真的瞬間或專注、或俏皮、或溫柔地沐浴在陽光下，讓人不禁想要給牠們一個家。
▲臺南市動物之家灣裡站長年致力於收容、醫療照護、絕育與認養推廣，透過志工的努力，幫助毛孩們適應人類的環境，提高領養機會 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
為了讓這份愛持續延伸，本次康橋慢旅與小犬工作室的聯名商品，也將捐出10%的販售收入至動物保護相關計畫。這意味著，每一位支持展覽或購買周邊商品的旅客，都在為流浪動物的未來盡一份心力。讓旅行不只是體驗，更能成為一場愛與善意的傳遞。這場集結藝術、影像與公益的展覽，將於康橋慢旅1F展出至2025年5月31日，邀請所有旅人與愛動物的朋友們一同參與，見證這些溫暖的生命，並給予牠們更多可能性。讓我們用行動傳遞愛，為浪浪們打造更好的未來。
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▲康橋慢旅五週年企劃公益支持計畫 / 康橋慢旅提供、WalkerLand窩客島整理
康橋慢旅五週年企劃「台南暖暖趖」聯名周邊發售
活動內容：推出 T-shirt、刺繡襪、托特包、明信片、海報等聯名周邊，結合小犬工作室的動物插畫，帶來療癒設計
購買方式：康橋慢旅現場販售
康橋慢旅五週年企劃「浪我送你回家」流浪動物攝影展
展覽日期：2025年2月26日（三）至5月31日（六）
展覽地點：康橋慢旅 1F 展覽空間（台南市民生路二段416號）
合作單位：康橋慢旅 × 三牲工作室 × 小犬工作室
展覽內容：
1、30幅流浪動物攝影作品，記錄臺南市動物之家灣裡站的毛孩身影
2、小犬工作室特製動物插畫裝飾展場，結合影像與藝術，提升沉浸式體驗
3、推廣流浪動物認養，喚起社會對動物議題的關注
康橋慢旅五週年企劃公益支持計畫
活動內容：康橋慢旅 × 小犬工作室聯名周邊銷售所得10%將捐贈至動物保護計畫，幫助更多流浪動物獲得照護與新家