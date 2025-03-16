當陽光灑落在台北的大地，當海風吹拂花蓮的無邊海岸，當愛河的燈影映照高雄港灣，台灣的美景正熱情地迎接每一位喜愛的台灣國旅的旅人。福容大飯店台北一館3/14起推出「雙城福容假期」，只要7,599元起就能入住雙城兩晚，無論是台北與花蓮的海景度假，還是台北與高雄的城市漫遊，輕鬆享受不同的旅遊風情。



▲體驗台北城市風華，即刻預定福容台北一館精緻客房乙晚 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



這趟旅程從台北開始，入住福容大飯店台北一館，先享受寬敞舒適的房間和豐盛的自助早餐，還有溫暖療癒的黃金美人湯，讓旅人從早到晚都能好好放鬆。想感受都市魅力，步行就能抵達信義商圈，逛街購物、品味美食都超方便；想要親近自然，也可以到大安森林公園，在都市綠洲中散步，感受寧靜時光。



如果旅人選擇一路向東，花蓮的壯闊海景將為旅程增添浪漫氛圍。入住福容大飯店花蓮店，打開窗戶就是無邊無際的太平洋，每天早晨都能伴隨日出享用豐盛早餐。白天可騎乘無動力自行車，沿著海岸線迎著海風自在漫遊，午後則能泡在戶外水療池裡，讓溫暖的水流洗去旅途疲憊，這不只是一趟旅行，更是一場心靈的療癒之旅。台北花蓮雙城專案即日起至6月27日止，讓旅人用最優惠的價格住進最美風景。



▲福容大飯店花蓮店鄰近花蓮港，享受太平洋海平面上最美日出 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

若旅人的方向是南下，高雄的熱情與活力將為這趟旅行增添色彩。入住福容大飯店高雄店，不僅能享受精緻客房與豐盛早餐，還能搭乘「愛之船」輕鬆遊覽愛河夜景，感受港都的浪漫氛圍。白天可以到駁二藝術特區欣賞文創藝術，在西子灣看海聽浪，或是漫步鹽埕區，品嚐高雄的經典小吃，從景點到美食都不容錯過。台北高雄雙城專案即日起至9月30日止，旅人可用最輕鬆的方式，探索南台灣的魅力。旅行不只是走馬看花，而是用腳步與心去感受每一座城市的故事。「雙城福容假期」讓旅人用最超值的價格，一次體驗城市與海洋的雙重享受，無論是沉浸在台北的時尚氛圍、徜徉花蓮的無敵海景，還是在高雄的港灣燈影中漫步，都將是值得珍藏的美好回憶。▲入住福容大飯店高雄店精緻客房感受南台灣港都美景 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理▲福容大飯店高雄店擁有峇里島風情的戶外游泳池，5月~10月開放 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



福容「雙城福容假期」住房專案

活動期間：

台北 × 花蓮：2025年3月14日 – 2025年6月27日

台北 × 高雄：2025年3月14日 – 2025年9月30日

優惠價格： 兩晚7,599元起（入住雙城飯店）

適用飯店：福容大飯店台北一館、福容大飯店花蓮店、福容大飯店高雄店

專案內容：入住雙城飯店各一晚、共兩晚住宿，每日自助早餐

加碼服務：

台北一館提供「黃金美人湯」溫泉體驗

花蓮店提供面海景觀房，戶外水療池體驗

高雄店提供「愛之船」遊覽愛河體驗

訂房需知：

訂房專線： 02-2701-1239 轉分機1（福容大飯店台北一館 訂房組）

官網詳情： https://www.fullon-hotels.com.tw/tp/tw/news-detail/Serene-Escape/