想和三麗鷗超人氣角色酷洛米（Kuromi）一起享受可愛又美味的夢幻旅程！千萬別錯過鮮茶道的「鮮茶道 × 酷洛米-紫COOL星旅」期間限定聯名活動，就在2025/4/1正式展開！有酸甜好喝的紫酷桑葚飲品、可愛又實用的酷洛米旅行風格周邊，讓日常生活成為開心旅程！





鮮茶道打造酷洛米專屬夢幻紫色系飲品，新鮮酸甜好滋味

鮮茶道在「紫COOL星旅」聯名企劃裡特別為酷洛米量身打造夢幻的「紫酷桑葚飲品」，首波3款限定飲料「紫酷桑葚」、「紫酷桑葚歐蕾」與「紫酷桑葚果茶」，都是以新鮮桑葚製作，果香濃郁酸甜，分別融合在香氣細膩的東方美人茶、飽滿厚實濃醇鮮奶之中，喝起來酸甜順口、層次豐富，讓視覺味覺都有滿滿享受！



▲ 鮮茶道推出3款限定飲料，分別為紫酷桑葚(左)、紫酷桑葚歐蕾(中)與紫酷桑葚果茶(右)

鮮茶道×酷洛米旅行風格周邊，讓出遊心情更快樂

首波聯名周邊，鮮茶道也特別配合紫COOL星旅主題，打造旅行風格實用小物，活動期間只要任買一杯飲料就能用加價購收藏！首波主打3款旅行風格周邊，「酷洛米公仔冷水杯」蓋子上有可愛的酷洛米小公仔抱著飲料杯，850mL大容量適合夏天大杯冰飲，超實用又可愛，加購價只要$399，是酷洛米粉絲必收款！





「酷洛米兩用頸枕」則是貼心為酷愛旅行的粉絲打造，材質舒服的頸枕上有可愛的酷洛米圖案，讓旅途中的交通時刻更加舒適，旅行幸福感大加分，加購價一樣只要$399，好枕必須收！





還有可愛的酷洛米「造型電繡吊飾」，不管是掛在手機上、包包上，還是當成鑰匙圈，不管到哪都有酷洛米陪伴超chill，加價購只要$69。



活動還有第二波！更多可愛酷洛米周邊等你收～

鮮茶道也為酷洛米粉絲們來一波慷慨大放送，單筆消費滿139元就送限定酷洛米文件夾，數量有限送完為止，喜歡酷洛米的人一定要趁早把握！

鮮茶道×酷洛米「紫COOL星旅」聯名企劃第一波活動時間為4/1～6/30，3款聯名限定紫酷桑葚飲、首批聯名周邊開賣，每消費任1杯鮮茶道飲品，即可加購1樣周邊商品。兩杯加購兩樣以此類推！第二波活動時間為7/1～9/30，有絨毛造型單杯提袋、折疊收納旅行袋等限定周邊，在第一階段就能先行預購，屆時還有更多驚喜即將公開，粉絲敬請期待～





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