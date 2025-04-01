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傳承四代大甲美食！鎮瀾宮附近小吃老店 阿在筒仔米糕，推薦米糕配芋頭排骨湯。

大甲美食 大甲小吃 阿在筒仔米糕 大甲媽祖
2025-04-01 09:13:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

說到大甲鎮瀾宮美食，當然少不了「阿在筒仔米糕」！這家老字號大甲小吃店至今已傳承四代，招牌的筒仔米糕、阿在麵、芋頭排骨湯、紅燒肉皮以及大甲粉腸等都有許多老顧客推崇。而且不少人在現場飽餐一頓後，還會外帶好幾顆米糕回家與親友分享。

▲大甲鎮瀾宮美食推薦阿在筒仔米糕配芋頭排骨湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲阿在筒仔米糕是大甲人的共同記憶，已傳承四代/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「阿在筒仔米糕」位於大甲鎮瀾宮附近、緊鄰大甲伴手禮名店裕珍馨餅店。除了必點的招牌米糕之外，阿在麵亦是眾多老顧客從小到大的心頭好，整碗麵滿滿配料，包含滷蛋、魚丸、特製肉捲等，若有選擇困難，推薦直接來一碗阿在麵，數款特色小吃一次滿足，非常划算。

▲許多人現在吃完，還會外帶數顆阿在筒仔米糕回家與親友分享/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲阿在筒仔米糕必點招牌米糕/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


湯品部分，來到大甲怎麼能錯過芋頭料理？特別推薦「阿在筒仔米糕」的芋頭排骨湯，排骨搭配經過精心燉煮的三大塊芋頭，口感綿密且散發著誘人的芋頭香氣，肯定能滿足芋頭控，另外也可以直接點芋頭排骨麵。總之，來大甲鎮瀾宮參拜抑或來大甲一日遊，不妨來嘗試傳承四代的大甲美食老店「阿在筒仔米糕」。

▲阿在筒仔米糕的芋頭排骨湯深受芋頭控歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

阿在筒仔米糕店家資訊

地址：台中市大甲區蔣公路133號
電話：04 2687 6515

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阿在筒仔米糕

phone04-2687-6515
place台中市大甲區蔣公路133號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.25
CP值
4.75
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