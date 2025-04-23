台北又多一個吃喝玩樂的新熱點！全新開幕的南港LaLaport，不只網美好逛、親子好玩，還有一間老饕們私藏的美食餐廳正式進駐！黑毛屋x姆明Moomin主題鍋物店！黑毛屋主打日式職人鍋物，搭配頂級食材，日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬通通吃得到。再加上療癒系Moomin玩偶陪吃，完全是適合全家一起來、情侶也能約會的夢幻聚餐地點！





老饕激推的高CP值「職人級日式鍋物專門店」

黑毛屋一直都是鍋物界的隱藏王者，主打「老饗的日常鍋物」，一鍋380元起的高CP值定調，不只裝潢日系高質感，湯底也非常講究！職人手工熬製的四大鍋物湯底：清爽甘甜的涮涮鍋、必吃經典壽喜燒、濃郁順口的博多風水炊鍋、與重口味必點的博多風摩滋鍋，每一種都各有擁護者！黑毛屋的魅力就在於，能夠滿足你選擇障礙的胃，不管是一人日常用餐還是親友聚餐，都能讓你吃得滿足！





日式經典的甘甜清爽就選涮涮鍋，各種肉類都百搭！而熱愛濃郁鹹甜醬汁再涮肉品的你，肯定要選壽喜燒，涮上一片油花細緻的日本A5和牛，那才叫過癮！而別家吃不到的，就屬黑毛屋特有的博多風水炊鍋與摩滋鍋，喜歡嚐鮮的人絕對不能錯過！濃郁溫潤的雞白湯，搭上黑羽土雞，或是以大量高麗菜、韭菜為底的摩滋鍋，加上肥美的澳洲和牛小腸，讓你不用出國就能品嚐道地博多風味。此外，每一季還有驚喜的「季節鍋」登場！這次推出的鹽麴鍋，以日本家庭必備的發酵調味料「鹽麴」入鍋，獨特的淡淡鹹甜風味完美提升食材鮮味，搭配日本A5和牛等頂級肉品及嚴選蔬菜，煮出一鍋只有季節限定才能嚐到的鮮甜滋味，錯過可惜！





有了職人湯頭，肉品當然也不能馬虎！黑毛屋嚴選三大頂級肉品，每一口都讓人難以忘懷——油花如大理石般分布的日本A5和牛，入口即化、奢華享受；不吃牛的朋友也有口福，選用西班牙Bellota等級的伊比利豬，以橡果飼養，肉質細緻、香氣十足；還有黑毛屋獨家代理的PURE RARE芬蘭豬，養殖過程絕不使用生長激素與抗生素，口感清爽甘甜、毫無豬腥味，讓人一吃就愛上、忍不住再加點！從湯底、肉品，到主食與甜點，黑毛屋通通不放過，只為讓你從第一口到最後一口都滿足！





姆明控快衝！期間限定聯名主題店超好拍

今年乾杯獨家代理來自芬蘭的純淨豬肉 - PURE RARE芬蘭豬，新開幕店舖就與芬蘭經典插畫角色，也就是你我最熟悉、大人小孩都喜歡的姆明Moomin，一同推出期間限定聯名店！提供「陪伴服務」讓姆明一家玩偶陪你吃鍋，開幕期間更有社群分享送限定提袋的活動～有得吃又有得玩，來南港逛街記得來這邊填飽肚子，好好享受頂級鍋物帶來的驚喜！





逛街逛累了別忘了好好給自己一頓豐富犒賞！在黑毛屋聯名姆明Moomin主題鍋物店，不只是吃好吃滿，更是一種「體驗式美食享受」！食材的用心和精緻通通吃得到，無論大人小孩來這一定都會愛上！選個週末放風、下班約會，或是安排一頓小小慶祝餐，都非常適合來這裡坐坐，吃點好鍋，拍點好照，用滿分的鍋物徹底療癒你的胃！想知道更多黑毛屋的相關資訊，歡迎前往官方粉絲團 https://www.facebook.com/kurogeya

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