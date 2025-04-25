台中第二市場美食琳瑯滿目，而提及飲料，最具代表性的非「老賴紅茶」莫屬。至今已超過40年的「老賴紅茶」不僅許多在地人從小喝到大，亦是海內外觀光客來台中旅遊必喝的飲料。縱使現今加盟據點遍布各地，對許多人來說，第二市場的本店才是記憶中的熟悉滋味。



▲第二市場必喝老賴紅茶，超過40年的老字號台中紅茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲排隊購買老賴紅茶的客人絡繹不絕/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

創辦人賴成模先生最初在第二市場賣水果，由於自己特別喜歡喝紅茶，總會自製一桶紅茶放在攤位邊「止嘴搭」，每當有客人來買水果，抑或鄰近攤商口渴時，他總會熱情「奉茶」，遂紅茶成了水果攤的亮點，越來越多客人慕紅茶而來，在鼓勵之下，於1980年創立「老賴紅茶」，至今仍是台中的代表性紅茶之一。▲老賴紅茶的店員雙手一刻也不得閒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲不少熟客認為第二市場的老賴紅茶才是記憶中的熟悉滋味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「老賴紅茶」選用南投的茶葉，以傳統窯燜工法熬煮多時，完整保留茶葉的濃郁香氣，再加入台糖天然特級砂糖，促使紅茶具有香氣又甜而不膩香，是百搭的經典飲品；除了初訪第二市場必喝的招牌紅茶之外，濃郁茶香與豆香巧妙結合的紅茶豆漿，也是許多熟客推薦的人氣飲品。▲吃第二市場任何美食都能配老賴紅茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

老賴紅茶店家資訊

地址：台中市中區三民路二段第二市場7180

電話： 04 2229 0898

喝老賴紅茶搭配第二市場美食、台中火車站美食